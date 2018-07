Primăria Capitalei va face recurs la sentinţa de repunere în funcţii a fostei conduceri RATB

"Numiţii Tănăsescu Tudor, Lupaşcu Marian, Orzaţă Radu Paul, Pârvuţ Ovidiu şi Popescu Marian au transmis o notificare către RATB, prin care solicită punerea în aplicare a sentinţei civile pronunţate în dosarul nr. 21222/3/2017. Referitor la notificarea comunicată, aceasta este prematur formulată deoarece sentinţa civilă nr. 3.990/2018 nu a fost încă redactată, prin urmare nu avem încă motivarea acesteia. După ce sentinţa civilă ne va fi comunicată, vom formula recurs, recurs ce suspendă punerea în executare a sentinţei", se arată într-un comunicat al PMB, după cum informează Agerpres.





Conform soluţiei publicate pe portalul instanţelor de judecată, Tribunalul Bucureşti a admis în parte cererea reclamanţilor.





"Soluţia pe scurt: Admite în parte acţiunea. Anulează Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 1/2017. Obligă Consiliul General al Municipiului Bucureşti la repunerea în funcţie a reclamanţilor. Obligă Consiliul General al Municipiului Bucureşti la plata către fiecare din reclamanţi a indemnizaţiei cuvenite de la data revocării şi până la data repunerii în funcţie. Respinge cererea de acordare a daunelor morale. Admite în parte cererea de acordare a cheltuielilor de judecată şi obligă CGMB la plata către fiecare din reclamanţi a sumei de 310 lei cu acest titlu. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, recursul urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a II-a Contencios administrativ şi fiscal", se arată sursa citată.





Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a adoptat, pe 7 ianuarie 2017, un proiect de hotărâre care prevede revocarea membrilor Consiliului de Administraţie (CA) al Regiei Autonome de Transport Bucureşti (RATB).

Cu o zi înainte, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţa convocarea unei şedinţe de îndată privind revocarea CA al RATB pentru neîndeplinirea sarcinilor privind pregătirea Capitalei pentru iarnă şi numirea unui CA provizoriu.





„Am spus de la începutul mandatului că nu ne jucăm cu viaţa bucureştenilor, am spus că prioritatea noastră trebuie să fie confortul bucureştenilor şi turiştilor care vin în această perioadă în Capitală, că sunt un om deschis dialogului şi sprijin orice instituţie pentru a depăşi problemele pe care le are, dar nu fac rabat de la performanţă. Dacă am stabilit ieri foarte clar care sunt responsabilităţile fiecărei instituţii în parte şi toţi colegii au fost la posturi şi au răspuns prezent şi s-a văzut că deszăpezirea a fost la un nivel ridicat faţă de anii trecuţi, deci se poate, singura instituţie care nu a reacţionat prompt şi am avut de dimineaţă staţii RATB necurăţate, timpii de aşteptare au fost îndelungaţi, am rugat să fie scoase mai multe autobuze pe traseu şi nu s-a întâmplat acest lucru, mai mult decât atât domunul director general era în conediu, fără ca măcar să mă anunţe", declara la începutul lunii ianuarie Gabriela Firea.