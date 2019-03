Primăria Capitalei a lansat în testare patru aplicaţii: infoSTB, Parking Bucureşti, Social alert Bucureşti şi Trafic alert Bucureşti

”Bucureştiul se află într-o nouă etapă de dezvoltare, a tranziţiei către statutul de oraş “inteligent”, cea a includerii tehnologiei moderne în proiectarea şi utilizarea serviciilor publice, pentru a le creşte calitatea şi pentru ca bucureştenii şi vizitatorii Capitalei să le poată accesa mai uşor. Primăria Municipiului Bucureşti are în derulare o serie de astfel de proiecte, ca parte a Strategiei Smart City recent finalizată, unele dintre acestea fiind implementate şi în testare”, a transmis, duminică, Primăria Capitalei.

Patru astfel de proiecte presupun dezvoltarea de aplicaţii pentru telefonul mobil cu sistem de operare iOS sau Android, ce pot fi instalate şi utilizate gratuit. Acestea sunt menite să faciliteze accesul bucureştenilor sau vizitatorilor Capitalei la serviciile publice de transport, la parcările administrate de Primărie sau să optimizeze comunicarea cetăţenilor cu autoritatea locală.

Cele patru aplicaţii mobile sunt deja disponibile publicului şi se află în faza de testare, urmând ca ele să fie îmbunătăţite şi optimizate în funcţie de feed-back-ul primit de la utilizatori.

InfoSTB – Ajungem împreună la destinaţie

Societatea de Transport Bucureşti a dezvoltat un proiect de informare a călătorilor prin telefonul mobil de tip smartphone cu privire la programul mijloacelor de transport în comun şi rutele disponibile, pentru a putea minimiza timpul de aşteptare în staţii.

Aplicaţia foloseşte datele transmise de echipamentele GPS/GSM4G instalate pe 1.440 de mijloace de transport în comun utilizate de STB, precum şi pe noile autobuze achiziţionate şi este disponibilă pentru telefoane mobile cu sistem de operare iOS sau Android.

”Vorbim, practic, despre schimbarea radicală a modului de lucru utilizat la nivelul STB în ultimii 40 de ani – marcată prin trecerea la înregistrarea informatizată şi adăugarea componentei de dispecerizare, pe baza echipamentelor de localizare instalate. Acest operaţiuni au fost realizate înainte de dezvoltarea aplicaţiei. InfoSTB este mai mult decât o aplicaţie, are şi o importantă componentă de utilizare internă, la nivelul operatorului de transport public – fiind un sistem de monitorizare în timp real a vehiculelor şi de configurare a rutelor, fapt care permite îmbunătăţirea constantă a proceselor interne”, a mai transmis Primăria Capitalei.

Parking Bucureşti

Aplicaţia Parking Bucureşti oferă posibilitatea identificării parcărilor publice gestionate de Primăria Capitalei şi de a plăti online, cu card bancar sau prin SMS, tarifele pentru utilizarea acestora. Operaţiunile sunt securizate, tranzacţiile fiind realizate prin intermediul unui procesator de plăţi.

Într-o etapă ulterioară, aplicaţia va avea şi o componentă de căutare a locurilor libere de parcare, prin instalarea de camere video şi/sau senzori în parcări conectate la aplicaţie, operaţiune programată a se încheia în acest an.

Trafic Alert Bucureşti

Bucureştenii pot utiliza aplicaţia pentru a semnala, direct către Primăria Capitalei, neregulile întâlnite pe traseul utilizatorului care pot afecta buna circulaţie pe drumurile publice din Bucureşti: parcaje neregulamentare, drum în lucru nesemnalizat, semafor nefuncţional, groapă carosabil, groapă trotuar, indicator degradat, lucrări civile pe carosabil etc.

Social Alert Bucureşti

Deservită prin intermediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, aplicaţia are rolul de facilita intervenţia echipajelor DGASMB în asistarea persoanelor aflate în dificultate pe raza Capitalei. Sesizările le poate face oricine are instalată aplicaţia şi are un cont înregistrat, fie că este un cunoscut sau nu al persoanei aflate în dificultate. Categoriile de sesizări ce pot fi semnalate sunt: persoane adulte fără adăpost, persoane cu handicap, tineri peste 18 ani care nu mai fac parte din sistemul de ocrotire a copiilor fără familie, vârstnic în situaţii de risc ridicat, femei victime ale violenţei.

Aplicaţiile Parking Bucureşti, Trafic Alert Bucureşti şi Social Alert Bucureşti au fost dezvoltate de Compania Municipală Tehnologia Informaţiei Bucureşti, iar InfoSTB – de societatea RADCOM, selectată de STB anul trecut, în urma unei licitaţii publice.

”Aplicaţiile menţionate sunt primele dintre cele realizate în cadrul Strategiei Smart City a Capitalei, alte zeci de proiecte fiind în pregătire / implementare pe toate dimensiunile unui oraş inteligent: mediu, spitale, mobilitate, administraţie, siguranţă publică, mod de viaţă, oameni şi competenţe, economie smart etc”, au mai ransmis reprezentanţii Municipalităţii.

