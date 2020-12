Prima şedinţă a Consiliului General al Capitalei. Ce a anunţat Nicuşor Dan

”În ceea ce priveşte termoficarea, am semnat contractul de finanţare 300 de milioane de euro pentru modernizarea primei bucăţi a reţelei principale, avem promisiunea de a semna un contract de 200 milioane euro pe PNRR. Există un call-center aici la etajul 2 în Primărie, astfel încât să reuşim să informăm cetăţenii despre problemele care apar pe reţea şi să fie fiecare dintre noi la curent cu ce se întâmplă”, a afirmat, miercuri, primarul general, în debutul primei şedinţe a Consiliului General.



Nicuşor Dan a făcut referire la o situaţie dificilă înregistrată în ultimele zile în sistemul de termificare din Capitală.

”În particular, în aceste ultime 3 zile am avut o situaţie mai grea decât o să fie în această iarnă, pentru că a fost o diferenţă mare de temperatură în jos şi pentru că reţeaua este aşa cum este, nu se poate opera cu schimbări mari de presiune, pentru că ar plesni mult mai mult decât plesneşte în mod curent. Ritmul în care a fost crescută presiunea a fost mai mic şi mulţi bucureşteni au avut de suferit. Nu este ceva ce se va întâmpla. O să avem avarii în iarna asta dar nu în ritmul în care am avut în ultimele trei zile”, a mai decarat Dan.





De asemenea, pe sănătate, Nicuşor Dan a declarat că a reuşit să facă nişte detaşări de la ASSMB la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi testările se fac la zi.

„Pe sănătate, am reuşit o colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti şi anchetele epidemiologice sunt la zi. Deciziile de carantinare şi izolare se trimit la zi, asta şi datorită oamenilor pe care i-am detaşat de la ASSMB către DSP. Testările se fac la zi datorită oamenilor detaşaţi de la ASSMB la Serviciul de Ambulanţa Bucureşti-Ilfov”, a declarat Nicuşor Dan la începutul şedinţei de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Rectificarea bugetară ar putea fi aprobată săptămâna viitoare