Prefectul Capitalei, în izolare, după ce a intrat în contact cu o persoană diagnosticată cu COVID-19

„Eu, astăzi, n-am fost la serviciu. A fost un caz de COVID. Fiind contact, s-a prezentat ambulanţa. Am fost şi eu testat şi trimis să stau în izolare până primesc rezultatul acestui test. Am fost la serviciu şi la prima oră am aflat că un contact de al meu, de la serviciu, a fost testat pozitiv, drept care şi eu, şi încă o persoană au trebuit să fie testate şi trimise acasă în izolare până mâine, când vom afla rezultatul”, a afirmat Cojanu la B1TV.







Purtătoarea de cuvânt a Prefecturii Municipiului Bucureşti Mariana Stancu-Ţipişcă, a anunţat joi că prefectul este în concediu de odihnă.





„Domnul prefect este în concediu legal de odihnă”, a declarat joi Mariana Stancu-Ţipişcă, după şedinţa Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, în ziua în care Grupul de Comunicare Strategică anunţa 4.013 noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2.