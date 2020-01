VIDEO Poluarea din Bucureşti, măsurată de reţele independente de stat

Principalele cauze ale poluării atmosferice cu PM10 si PM 2,5 în Bucureşti sunt:

- traficul rutier (numărul tot mai mare de maşini existente în capitala: 1,3 milioane înmatriculate în Bucuresti în oct.2017, plus maşinile care tranzitează oraşul, plus cele înregistrate în alte localităţi. Aceste date ne fac să estimăm un număr de peste 2 milioane de maşini ce se află zilnic pe străzile capitalei)

- poluarea generată de construcţii şi santiere ce nu respectă normele de organizare a şantierelor (lipsa legislaţiei pentru controlul acestor lucrări, autorizaţii date abuziv, etc)

- lipsa din ce în ce mai acută a spaţiilor verzi.

Bucureştenii pot vedea cât de poluat este aerul respirat cu ajutorul platformei online aerlive.ro, care transmite în timp real date colectate de la zece senzori amplasaţi în cele mai circulate zone ale oraşului.

Cele mai multe depăşiri, 11 zile, au fost înregistrate la staţia Calea Moşilor, iar cea mai mare depăşire a limitei a fost înregistrată la staţia Piaţa Sudului, valoarea maximă admisă fiind de 35 de zile pe an.

Depăşirea valorilor din ultima perioadă se datorează faptului că pe timpul iernii poluarea creşte din cauza încălzirii locuinţelor şi presiunii atmosferice joase.

De asemenea, în timpul nopţii valoarea poluării este mai mare din cauza umidităţii, care se depune peste particulele de praf, pentru că străzile nu sunt curăţate corespunzator.

Statul român nu dispune de o reţea funcţională care să transmită date zilnice ale indicilor de poluare şi nu asigură o monitorizare corectă a calităţii aerului.