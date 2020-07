Poliţia Locală controlează autobuzele STB pentru a vedea dacă sunt purtate măştile. ”E tolănit pe vreo trei scaune. Are mască, îi atârnă din buzunar”

„Are cam 20 de ani. E tolănit pe vreo trei scaune, în spatele autobuzului. Ţine picioarele ridicate pe spătarele din faţă şi mestecă plictisit. Îţi ia prietena de după umeri şi râde tare. Câteodată mai scapă cate o înjurătură. În faţa, la două rânduri, un bătrân îşi lipeşte mai bine masca pe figură. Un altul, în picioare, trage de petecul de protecţie sub ochelari. Tânărul se şterge din când în când cu mâneca pe sub nas. Are masca, îi atârnă în buzunar”, a relatat Poliţia Locală pe Facebook.

Tânărul surprins fără mască în autobuzul STB a fost sancţionat de către poliţiştii locali. Alte 19 persoane au primit avertismente.

„Ale lor erau prea uzate. Printre ei şi un bolnav HIV. Alţi doi tineri, care au încercat să scape tragandu-si tricourile peste nas, s-au ales cu avertismente şi măşti de protecţie”, a mai transmis Poliţia Locală

Acţiunea de control s-a desfăşurat pe mai multe linii de autobuz STB şi va continua în acest sfârşit de săptămână. De la declanşarea campaniei – în urma cu sapte zile – si pana astazi, poliţiştii din cadrul D.G.P.L.C.M.B. au aplicat 143 de avertismente.