PMB are din nou conturile blocate, la solicitarea lui Costică Constanda. Nicuşor Dan: Este blocată suma principală, de 75 de milioane de euro. Nu putem să plătim investiţii

Primarul Capitalei a explicat că instituţia pe care o conduce va continua discuţiile cu omul de afaceri pentru a plăti eşalonat, în rate, datoria.

„Intenţia noastră este de a plăti, pentru că este o obligaţie legală, însă nu putem plăti deodată 120 de milioane de euro. Fără să intru în detaliile negocierilor pe care le avem, propunerea noastră este de a plăti eşalonat, rate lunare”, a spus Nicuşor Dan, anunţând blocarea conturilor.

„Este o negociere în curs, de când am venit în Primărie. A existat mai întâi o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată de Curtea de Apel în anul 2019 şi recursul respins la Înalta Curte în anul 2020. Prin această hotărâre judecătorească, PMB a fost obligată să plătească 75 de milioane de euro, plus dobânzi penalizatoare, sau penalităţi de întârziere începând cu anul 2010, şi au mai fost 2 litigii pentru că instanţa respectivă a pus cuvântul „dobânzi penalizatoare” fără să precizeze cuantumul acestora şi au mai fost 2 litigii care s-au terminat în aprilie 2022. În cele 2 litigii, instanţele au decis cum se calculează dobânzile penalizatoare”, a explicat primarul, arătând că „acesta este elementul de noutate în această discuţie care are loc de un an şi jumătate”.

Nicuşor Dan a precizat că „este blocată suma principală, care înseamnă 75 de milioane de euro şi dobânda penalizatoare până în anul 2020, când a început acel proces despre care v-am spus că s-a terminat în aprilie 2020, deci vorbim undeva de ordinul a 120 de milioane de euro”, precizând totoodată că „blocarea conturilor pentru investiţii ale PMB nu ajută pe nimeni”. „Nici noi nu putem să plătim investiţii în perioada în care avem conturile blocate pentru investiţii şi nimeni nu cred că o să-şi închipuie că o să putem să scoatem 120 de milioane de euro ca să plătim”, a mai spus primarul.

Întrebat ce va face pentru deblocarea conturilor, primarul a răspuns că va „continua lunga discuţie cu familia Constanda. Conform legii, în momentul în care ai conturile blocate (vă aduc aminte că noi le-am avut până prin luna mai 2021, în acest mandat) poţi plăti cheltuielile curente: salarii, subvenţii, mai puţin investiţii”.

Conturile primăriei au mai fost blocate în 2020, tot la solicitarea lui Costică Constanda. Primarul de atunci, Gabriela Firea, a precizat că deşi au fost făcute plăţi eşalonate de aproximativ 17 milioane euro, Costică Constanda a pus poprire pe conturile Municipiului Bucureşti, precizând că va supune din nou aprobării CGMB un proiect de hotărâre care să remedieze problema. Până la acel moment, primarul general a supus spre aprobare, în patru şedinţe succesive ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, un proiect de hotărâre prin să se reducă suma totală datorată cu aproximativ 40%. Proiectul de Hotărâre a fost respins de fiecare dată, iar pentru a fi aprobat era nevoie de votul a 2/3 din numărul total al consilierilor generali.



Cum a ajuns PMB să fie obligată să plătească 120 milioane de euro omului de afaceri Costică Costanda