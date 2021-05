Peste 1.000 de voluntari vor participa la  a II-a ediţie a Maratonului Vaccinării de la Bucureşti

„Sunt aşteptaţi atât cei care au primit prima doză la Maratonul Vaccinării Bucureşti, ediţia I, ce a avut loc în perioada 7 - 10 mai, şi care trebuie să facă rapelul, cât şi cei care doresc să facă acum prima doză, urmând ca rapelul să îl facă, după trei săptămâni, la oricare dintre centrele de vaccinare unde sunt locuri disponibile”, potrivit unui comunicat de presă transmis de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila".

Una dintre noutăţile aduse de această ediţie a Maratonului Vaccinării Bucureşti o reprezintă posibilitatea imunizării, la Sala Palatului, cu vaccinul Johnson&Johnson , ser ce se administrează într-o singură doză.

Astfel că, potrivit organizatorilor, au fost pregătite circuite separate, destinate exclusiv imunizării cu acest ser.

În cele două centre de vaccinare - Sala Palatului şi Biblioteca Naţională a României - vor fi amenajate în total 50 de fluxuri de vaccinare: 35 la Sala Palatului şi 15 la Biblioteca Naţională.

"Ţinând cont de experienţa acumulată la ediţia anterioară, vom încerca să eficientizăm şi mai mult procesul de vaccinare. Astfel, am crescut numărul de fluxuri de vaccinare de la Biblioteca Naţională a României, pentru a veni în întâmpinarea cererii mari pe care am constat-o la prima ediţie a Maratonului Vaccinării - Ediţia Bucureşti. De asemenea, ca o noutate absolută, am decis să le oferim şi celor care doresc imunizarea cu un vaccin într-o singură doză posibilitatea de a alege vaccinarea cu serul Johnson&Johnson, pentru care nu este nevoie de rapel. Fiecare om vaccinat înseamnă un pas mai aproape de normalitate. Timp de 3 zile îi aşteptăm, la orice oră din zi şi din noapte, pe toţi cei care doresc să se vaccineze la Maratonul Vaccinării Bucureşti, ediţia a II-a, fie că este vorba rapel, prima doză sau singura doză", a declarat prof. dr. Viorel Jinga, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", potrivit sursei citate.

Timp de trei zile, 24 de ore din 24, peste 1.000 de medici, studenţi, asistenţi medicali şi personal administrativ vor participa pe bază de voluntariat la această acţiune.

"Este un gest de responsabilitate, de solidaritate şi de grijă faţă de nevoia fiecărui om, printr-o implicare voluntară a întregului corp medical şi academic al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. Societatea românească are nevoie de asemenea demersuri care vin să confirme dorinţa de a ajunge la normalitatea care ne-a lipsit atât de mult. Mesajul provaccinare transmis de cea mai înaltă instituţie medicală din România are un rol important de recâştigare a încrederii oamenilor în actul medical şi în medicină în general", a precizat preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), col. dr. Valeriu Gheorghiţă, conform comunicatului dat.

Maratonul Vaccinării Bucureşti, ediţia a II-a, este organizat de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti, în parteneriat cu Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala Municipiului Bucureşti, Societatea Studenţilor la Medicină Bucureşti şi Societatea Multidisciplinară a Medicilor Rezidenţi, cu sprijinul Primăriei Capitalei, prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), al Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea Împotriva COVID-19 (CNCAV) şi al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă (SRATI).

De altfel, la prima etapă a Maratonului Vaccinării Bucureşti, desfăşurată în perioada 7-10 mai 2021, s-au vaccinat 20.360 de persoane.