Percheziţii în două mari complexuri comerciale. Mai mult de 1.000 de saci cu produse contrafăcute au fost ridicaţi de anchetatori

„Astăzi, 28.01.2022 , Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a pus în aplicare 2 mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere in circulaţie de bunuri contrafăcute. Mandatele de percheziţie cuprind două mari complexuri comerciale”, transmite Poliţia Capitalei.

Poliţiştii au identificat bunuri contrafăcute, de la articole de îmbrăcăminte şi de pielărie, până la parfumuri.