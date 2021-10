Parcul Sticlăriei din Bucureşti se redeschide după 30 de ani în care a stat în paragină: „Era o mizerie de nedescris”

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, a spus că intervenţiile s-au făcut în aşa fel încât habitatele acestora să fie deranjate.Acesta a fost a spus că a fost adus iluminat public, s-au pus câteva bănci, dar parcul nu are alei betonate sau pavate, nici locuri de joacă cu tartan sau spaţii pentru câini, aşa cum ne-am obişnuit până acum, ci este un mai parc natural.

„Au fost multe discuţii despre refacerea acestui parc, au fost tot felul de proiecte. Lucrările au început după discuţii lungi, cu multe ONG-uri, şi am decis o intervenţie minimalistă. Am zis că nu vrem să betonăm, că nu vrem să punem pavele, că nu vrem să punem loc de joacă.

Am spus că vrem să fie un parc altfel decât s-a făcut până acum în Bucureşti pentru că avem nevoie de diversitate şi aici e un ecosistem extraordinar, avem tot felul de păsări, gâze, care nu există în alte locuri din Bucureşti. Am vrut să le păstrăm şi atunci intervenţia a fost una minimalistă, am vrut să păstrăm cât se poate de natural acest loc, în aşa fel încât oamenii să vadă natura în oraş.

Ne-am inspirat puţin şi din Delta Văcăreşti şi nu am vrut să betonăm malurile lacului sau aleile”, a explicat primarul Radu Mihaiu pentru HotNews.ro.

Lucrările parcului au început în vară, iar acesta va fi deschis vineri, 22 octombrie.