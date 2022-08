Parcarea de sub podul Basarab, un nou motiv de scandal între PNL şi USR Bucureşti

Primarul de Sector Clotilde Armand a transmis într-o postare pe Facebook că membrii PNL din Consiliul General au votat „împotriva deschiderii parcării de sub Pasajul Basarab şi transformarea acesteia în parcare de reşedinţă pentru 65 de rezidenţi din zonă”.

„Deşi au promis că vor vota... Au blocat totul din nou. Fără motiv, fără argument. Reamintesc că această parcare stă închisă de mai bine de 10 ani iar eu am reuşit la începutul anului să obţin toate avizele pentru deschiderea ei. Avem nevoie doar de acordul PMB pentru a deschide parcarea. Iar PNL face ce ştie mai bine. Blochează tot fără argumente. Acum, fac un apel la cetăţeni şi îi rog pe rezidenţii din zonă podului Basarab care aşteaptă de ani de zile să fie deschisă parcarea să vină alături de mine la următoarea şedinţă de la PMB ca să vadă cu ochii lor ipocrizia şi cinismul consilierilor care ne blochează proiectele comunităţii. Ceea ce fac consilierii PNL la nivel de Bucureşti este o bătaie de joc la adresa comunităţii”, a mai scris Clorilde Armand pe Facebook.

Contactat de „Adevărul”, consilierul local Daniel Ciungu (PNL) a susţinut că primarul de sector lansează acuzaţii şi dezinformează pentru a-şi ascunde greşelile. „ Eu cred că dânsa se foloseşte de atacuri fără sens împotriva PNL, tocmai pentru că, vineri, noi am aflat că a făcut nişte greşeli la proiectul cu termoficarea. (...) Am avut o şedinţă de 7 ore vineri, am vorbit cu toţii zeci de minute, dar nu are cum să ştie pentru că nu vine la şedinţe”, a spus Daniel Ciungu.

Consilierul local a mai susţinut că primarul Sectorului 1 vine, în general, cu proiecte neclare şi neterminate şi nu respectă procedurile legale. „Noi i-am aprobat să poată să ceară parcarea. (...) Nu a făcut nimic pentru a lua avizele, că nu avea dreptul să facă nimic pe tema parcării Basarab. Primăria Capitalei, mai exact direcţiile din PMB s-au ocupat, dar şi aici i-a luat faţa lui Nicuşor Dan, cum i-a luat-o şi cu Modrogan 1”.

Purtătorul de cuvânt al consilierilor PNL Bucureşti, Diana Mardarovici, a susţinut pentru „Adevărul” că este nevoie de o strategie de parcare integrată la nivelul Municipiului Bucureşti şi că parcarea trebuie dată către Administraţia Străzilor pentru a crea cât mai multe locrui de parcare.