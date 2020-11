Nicuşor Dan: Reţeaua de transport principal a agentului termic din Capitală, de trei ori mai proastă decât acum 3 ani

„Înseamnă că reţeaua de transport principal a agentului termic este de 3 ori mai proastă decât acum 3 ani, indicatorul fiind cantitatea de apă care se pierde. Am spus că vom avea o iarnă grea, pentru că reţeaua de transport va fi mai proastă decât acum 3 ani. Aşa cum am spus şi în campanie şi am confirmat şi acum, tot ce putem să facem în această situaţie pe care am primit-o este să avem cel mai bun răspuns, adică intervenţia cea mai rapidă care se poate, şi o comunicare cât mai bună cu cetăţenii”, a afirmat Nicuşor Dan, întrebat ce înseamnă afirmaţia sa - „vom avea o iarnă grea”.





El a vorbit şi despre call center-ul care va fi implementat pentru bucureşteni unde pot sesiza problemele privind termoficare şi a precizat că la Elcen nu este o problemă, însă la Termoenergetica da.





„Ieri (marţi - n.r.) am fost personal în call center-ul în care suntem în curs de al implementa pentru bucureşteni şi nu a existat vreo problemă care să vină dinspre Elcen. Toate problemele ţineau de reţeaua care ţine de Primărie şi este a Termoenergetica. (...) Există deja un număr unic la care oamenii pot să sune. Diferenţa este că li se va răspunde. oamenii vor ştii care este avaria prin care sunt afectaţi şi vor ştii ora la care se va remedia.”, a completat Nicuşor Dan.





„O să vedeţi zilele următoare. Chiar o să mergeţi la ei acolo”, a declarat Nicuşor Dan, întrebat câţi oameni vor fi angajaţi la call center.





Nicuşor Dan a adăugat că vor fi sute de avarii, însă există echipe şi materiale cu care se poate interveni cât se poate de repede.





„Vom avea sute de avarii. Raportul pe care l-am primit când am semnat contractul pentru acea finanţare e că în ultimul an am avut 1.700 de avarii. O să avem sute de avarii, promisiunea este de a interveni cât se poate de repede. Soluţia este pe termen mediu. Există o soluţie de avarie în care să ne asigurăm că există suficiente echipe şi material şi există şi oamenii să fie informaţi asupra problemei. Am spus în campanie. Nu se poate mai mult. Soluţia e pe termen mediu şi o să înceapă lucrările din primăvară”, a explicat primarul general.





Edilul general al Capitalei a prezentat, miercuri într-o conferinţă de presă, bilanţul la 20 de zile de mandat, la sediul PMB.