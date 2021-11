Nicuşor Dan: PUZ Sector 6 a fost anulat definitiv de instanţă. Urbanismul din Bucureşti a fost o golănie, iar PUZ-urile de sector apogeul

„PUZ Sector 6 a fost anulat definitiv de instanţă. Este o confirmare a ceea ce spun de ani de zile: urbanismul din Bucureşti a fost o golănie, iar PUZ-urile de sector apogeul. Consecinţele acestei dezvoltări haotice şi ilegale sunt dispariţia spaţiilor verzi, aglomerarea traficului rutier, pierderea potenţialului turistic al oraşului, insecuritatea juridică şi investiţională (cumperi o casă şi nu eşti sigur că nu te trezeşti cu un bloc pe parcela vecină), distorsionarea pieţei de profesionişti (este preferat arhitectul care obţine un etaj în plus) şi multe altele. Prin suspendarea PUZ-urilor de sector am pus capăt acestui fenomen, iar prin noua Comisie Tehnică de Urbanism punem bazele dezvoltării urbane corecte a Capitalei. Bucureştiul are nevoie de dezvoltare şi de dezvoltatori privaţi, dar dezvoltarea trebuie să se facă pe baze profesionale corecte, în interes public”, a scris Nicuşor Dan, marţi pe Facebook.