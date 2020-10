Nicuşor Dan, după jurământ: Încep cu mottoul pe care şi l-a ales acum 30 de ani Liga Studenţilor, preluat de la Avram Iancu – Nu ne-am luptat pentru jucării

El a adăugat că bucureştenii nu au ieşit la vot doar ca nişte oameni să îşi schimbe cărţile de vizită şi a cerut răbdare şi solidaritate bucureştenilor pentru a rezolva problemele Capitalei, inclusiv cea a termoficării. Acesta a mai spus că în momentul în care vor fi sub 100 de îmbolnăviri de coronavirus în Bucureşti, va deschide simbolic uşile PMB.

„Sunt foarte onorat să fiu azi în faţa dumneavoastră. O să încep cu mottoul pe care şi l-a ales acum 30 de ani Liga Studenţilor, preluat de la Avram Iancu – Nu ne-am luptat pentru jucării. Eu sunt convins că bucureştenii care au ieşit în număr mare la vot în 27 septembrie nu au ieşit pentru ca nişte oameni să îşi schimbe titulatura pe cartea de vizită. Ei au ieşit pentru valori, pentru o reaşezare a ierarhiilor în societate. Au ieşit pentru onoare, dreptate, competenţă. Pe scurt pentru acele lucruri care să-i facă pe copiii noştri să vrea să trăiască în oraşul acesta şi în ţara aceasta”, a afirmat Nicuşor Dan, după depunerea jurământului ca primar general al Capitalei.

El a mulţumit celor care l-au susţinut în campanie şi liderilor PNL, USR şi PLUS.

„Vreau să mulţumesc tuturor oamenilor care mi-au fost aproape în toţi aceşti ani, colegii de la USB, voluntarii campanilor din 2016 şi 2020, personalităţile publice care m-au girat cu persoana lor pentru persoana mea în acest campanii. Vreau să mulţumesc oamenilor care au donat bani. Vreau să mulţumesc partidelor cu care am fost în parteneriat în această campanie şi cu care vom fi în parteneriat pentru Bucureşti. Vreau să mulţumesc lui Ludovic Orban, Dan Barna şi Dacian Cioloş şi vreau să asigur bucureştenii că vom respecta ceea ce am promis împreună. Vreau să îi asigur pe bucureştenii care nu ne-au votat că o să avem o guvernare pentru toţi bucureştenii şi vreau să îi asigur pe consilierii care vor fi în Opoziţie că voi avea o colaborare onestă cu domniile lor pentru binele bucureştenilor. E foarte important să avem o colaborare foarte bună cu Guvernul României. Multe lucruri nu se pot face decât în acest parteneriat şi avem angajamenteul premierului pentru ca toate acele lucruri despre care am vorbit să fie realizate pentru bucureşteni. Bucureştiul are un potenţial uriaş, are oameni care au perfomat, sunt aşa de multe energii în oraşul acesta că nu se poate să nu reuşim. Ceea ce va face primarul şi Primăria Capitalei - vor fi partenerii tuturor acestor energii pentru binele acestui oraş. Vreau să fac un apel aici pentru oameni care şi-au dovedit competenţa în diverse zone, pentru tineri care ies de pe băncile universităţilor – veniţi în administraţia publică, aştept să trimiteţi CV-uri pentru a lucra în administraţia publică”, a completat Dan.

Primarul în funcţie al Bucureştiului a mai îndemnat oamenii să respecte regulile pentru a se proteja atât pe ei, cât şi pe cei dragi în această periodă de pandemie.

„Pe termen foarte scurt cer bucureştenilor răbdare şi solidaritate pentru că sunt nişte probleme urgente şi grave cu care ne confruntăm. Suntem într-o criză sanitară, avem urgenţe în domeniul termoficării. Purtaţi mască, ascultaţi recomandările specialiştilor, evitaţi aglomeraţiile. Suntem o comunitate şi este în responsabilitatea noastră să trecem prin această pandemie. Vom deschide uşa mare a Primăriei, dar amân acest moment pânâ la momentul în care Bucureştiul va avea mai puţin de 100 de oameni care se vor îmbolnăvi de coronavirus. În prima zi în care vom avea mai puţin de 100 de îmbolnăviri, vom deschide uşa Primăriei. E un gest simbolic. Vreau să spun din nou nu se poate să nu reuşim împreună pentru noul Bucureşti”, a conchis Nicuşor Dan.