Nicuşor Dan explică de ce nu se văd investiţiile făcute în mandatul său: Este un bolnav în comă. Când ai un bolnav în comă nu te ocupi de suprafaţă

„În primul rând, un lucru bun este că nu se mai vorbeşte de corupţie în primărie. Cred că ăsta e un pas uriaş înainte. În al doilea rând, e o chestiune asumată. Bucureştiul este aşa, dacă vrem să vorbim plastic, este un bolnav în comă. Da.... şi atunci când ai un bolnav în comă, te duci înăuntru, nu te ocupi de suprafaţă. A ajuns în comă prin nefinanţare. Primarul Oprescu, spre exemplu, a găsit datorii de o sută de milioane de euro la termoficare şi le-a dus la nouă sute de milioane de euro. Primarul Firea, fără să facă mari lucrări de investiţii, avea un buget de patru miliarde şi cheltuia în fiecare an cinci miliarde pe fel de fel de târguri, evenimente, subvenţii. Am făcut o situaţie pe subvenţia pe care ar fi trebuit să o plătim la termie, pe care Bucureştiul ar fi trebuit să plătească la termie în ultimii 10 ani şi au fost 2,5 miliarde care nu s-au plătit şi alea sunt exact investiţiile care în momentul de faţă se văd”, a afirmat Nicuşor Dan potrivit News.





Întrebat care sunt principalele realizări ale sale în prima jumătate a mandatului, edilul a invocat semnarea contractului pentru achiziţia a 100 de tramvaie din fonduri europene.





„Cred că cel mai important lucru este care sunt acele schimbări de direcţie pe care le-am adus în administraţia Bucureştiului. Şi astea sunt trei. În primul rând am scos-o din faliment. Primăria Capitalei aşa cum am preluat-o, era o instituţie cu datorii curente de trei miliarde de lei adică bani pe care ar fi trebuit să-i dăm pe loc şi, şi mai important, cu conturile blocate. Adică nu putem să facem nicio investiţie. (...) Ăsta este primul lucru important. Am scos Primăria din faliment. Avem datorii şi în momentul de faţă - nu de nivel trei miliarde - ele sunt toate eşalonate. Am ieşit pe piaţă să ne împrumutăm de 550.000.000 ca să rostogolim o datorie mai veche pe care a făcut-o primarul Videanu când a cumpărat autobuzele Mercedes şi ne-am împrumutat mai ieftin decât Guvernul. Deci banii, dobânda pe care noi o plătim, e dobânda mai mică decât a Guvernului, ceea ce e un lucru extraordinar, ceea ce înseamnă că piaţa are încredere în noi. Şi, foarte important, la lucrările pe care le facem au reînceput să vină constructori şi în general furnizori care nu mai aveau încredere în Primăria Capitalei. Deci, ăsta este primul lucru. Al doilea lucru care din nou se vede mai puţin, e zona de urbanism”, mai spune Nicuşor Dan.





Ministrul a mai afirmat că „ din păcate, sunt foarte multe lucrări pentru care s-au investit banii publici şi care nu s-a mers cu ele până la recepţie. Inclusiv sediul Primăriei Capitalei nu are în momentul de faţă recepţie. Funcţionăm acolo. Pentru multe din lucrările care s-au făcut de către Primăria municipiului Bucureşti, recepţia trebuie să fie făcută la momentul încheierii lucrărilor, numai când a fost o... în fine, nu a fost o preocupare. Direcţia investiţii nu e cea mai, cum să spun, fiabilă din Primăria municipiul Bucureşti. Acum am început pentru că nu mai suntem la momentul la care chiar s-au terminat recepţiile acolo unde noi am terminat investiţia, cum e parcarea de la Cora Pantelimon, am şi făcut recepţia şi s-a dat drumul la perioada de garanţie”.





În ceea ce priveşte podul Basarab, care de aproximativ un deceniu, are lucrările terminate fără a fi fost recepţionate oficial, edilul spune că este nevoie de o expertiză, să fie realizate reparaţiile care trebuie plătite în condiţiile în care podul nu mai este în garanţie, iar apoi trebuie semnat un contract de mentenanţă.