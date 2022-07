Nicuşor Dan, despre situaţia căldurii şi a apei calde în Capitală: O să fie mai bine iarna aceasta decât iarna trecută

„Anul trecut, 2021 nu aveam licitaţiile făcute. Am pierdut anul 2021 pentru că administraţia anterioară prevăzuse că o singură companie municipală poate să facă 60 de km, când ea poate să facă 10 km pe an. Ce am făcut în 2021, am făcut toate licitaţiile şi ca să intrăm în primăvara lui 2022 în forţă. (..) Chiar dacă am avea un număr infinit de bani şi de constructori tot nu vom putea să avem un ritm mai mare de 50-60 de km pe an, pentru că trebuie să furnizăm apă şi căldură”, a precizat primarul.







El a mai spus că în vara aceasta s-au făcut lucrări acolo unde specialiştii ştiu că situaţia este critică, pe 200 sau 250 de metri. ”Sunt convins că iarna asta o să fie mai bine”, a punctat el. ”Dacă decizi, doi ani nu dai apă şi căldură, poţi”, a arătat el, adăugând că în acest caz opreşti tot pentru a lucra.

Primarul Capitalei a mai anunţat că este în curs de implementare o centrală provizorie la fostul CET Titan, care va funcţiona din iarna aceasta”, a spus Nicuşor Dan.