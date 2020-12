Nicuşor Dan, despre procedurile de infringement privind calitatea aerului din Bucureşti: Am solicitat un răgaz pentru a fi judecaţi pe baza rezultatelor noastre

„Continuăm să stingem focuri. Am răspuns Comisiei Europene pe două proceduri de infringement împotriva României cu privire la calitatea aerului din Bucureşti - una legată de problema prafului (PM10), alta legată de poluarea cu oxizi de azot (NO2). În esenţă, am solicitat un răgaz pentru a fi judecaţi pe baza rezultatelor acestui mandat, am arătat voinţa noii administraţii municipale de a aborda tranşant problema poluării aerului şi am informat despre măsuri concrete, deja luate sau pe care le vom lua, pentru a reduce poluarea”, a scris Nicuşor Dan pe pagina sa de Facebook.

Astfel, dintre deciziile deja luate şi care vor duce la îmbunătăţirea calităţii aerului în Bucureşti,

a menţionat:

„contractele semnate pentru reabilitarea reţelei de termoficare,

alocările din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă pentru reţeaua de termoficare şi anveloparea termică a clădirilor,

alocările din fondul european de modernizare pentru modernizarea a 3 CET-uri,

extinderea reţelei de monitorizare a calităţii aerului, aflată în achiziţie publică şi colaborarea sporită a Primăriei Capitalei cu Garda de Mediu (prin detaşare de poliţişti locali şi folosirea laboratorului mobil) pentru a sancţiona mai sever încălcările legislaţiei de mediu”, a adăugat edilul Capitalei, potrivit sursei citate.

Iar cu privire la măsurile viitoare a informat Comisia Europeană despre: