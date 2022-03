Nicuşor Dan: Peste 750.000 de euro, fonduri strânse până acum, cu ajutorul concertului We Are One, pentru oamenii din Ucraina

„Peste 750.000 de euro, fonduri strânse până acum, cu ajutorul concertului We Are One pentru oamenii din Ucraina. Şi contorizarea continuă până mâine, când vom şti cifrele finale. Este cel mai mare eveniment de acest gen, de până acum, dedicat celor care au atât de multă nevoie de sprijin zilele acestea. Mândru că Primăria Capitalei a pus umărul la acest eveniment alături de Saga, Pro TV, Kiss FM şi Crucea Roşie”, a scris Nicuşor Dan, duminică pe Facebook.

„Mulţumesc şi zecilor de mii de oameni care au fost pe Arena Naţională aseară. Avem cu toţii de ce ne mândri, ca români. Suntem o naţiune cu suflet bun. Eforturile noastre nu se vor opri aici. Lupta pentru identitate, libertate şi democraţie continuă în Ucraina şi acestea sunt valorile în care şi noi, românii, credem. P.S. Aheea mi-a mărturisit, emoţionată, că i-au plăcut mult Irina Rimes şi Vama”, a completat edilul general. El a mai spus că, „împreună cu Păun Rohovei, Însărcinat cu afaceri a.i. al Ucrainei în România, le-am mulţumit artiştilor români şi internaţionali pentru efortul lor. Le mulţumim şi celor aproape 2.000 de oameni care au putut să facă minuni în doar o săptămână şi au montat acest spectacol”.