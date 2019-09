Miting pentru combaterea ambroziei. Protestatarii sunt nemulţumiţi că legea nu este aplicată

Mitingul a făcut parte din campania mai largă de informare „Viaţa fără ambrozie”, care are ca scop creşterea gradului de conştientizare a importanţei aplicării Legii 62/2018, scrie agerpres.ro

"Ne-am reunit aici pentru a le arăta autorităţilor că existăm, că suntem mulţi şi că alergia la ambrozie doare. Este de datoria lor să le asigure cetăţenilor din această ţară un trai liniştit. Noi am venit să facem presiune publică pentru aplicarea unei legi. Pentru că legea in vigoare nu se aplică, anual, mii de romani devin pacienţi după ce îşi descoperă alergia la ambrozie. Ministerul Mediului, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii ar trebui să ducă campanii de informare referitoare la efectele buruienii de paragină. Nu e un moft, nu e o modă, este un chin pentru alergicii la ambrozie. Trei luni ieşim din casă cu mască pe faţă sau ne închidem în propria locuinţă. Ori, ţara în care te baricadezi în casă din cauza unei buruieni este o ţară greşită. Pentru că legea in vigoare nu se aplică, anual, mii de romani devin pacienţi după ce işi descoperă alergia la ambrozie", a afirmat Ionela Năstase, organizator al mitingului.

"Trebuie să înţelegem că această buruiană trebuie curăţată. Să ne recăpătăm simţul civic şi de gospodari", a spus medical Adriana Nicolae, adăugând că oamenii care suferă de pe urma polenului de ambrozie au nevoie de o cantitate foarte mare de medicaţie pentru sunt afectate în acelaşi timp şi aparatul respirator şi pielea.

Legea 62/2018 pentru combaterea ambroziei obligă proprietarii sau deţinătorii de terenuri, precum şi administratorii de drumuri publice, căi ferate, cursuri de apă, lacuri şi sisteme de irigaţii să desfăşoare periodic, cel mai târziu până la data de 30 de iunie a fiecărui an, lucrări de eliminare a ambroziei. Fiecare proprietare, inclusiv statul, trebuie să-şi îngrijească terenurile pentru a evita apariţia ambroziei. Amenzile sunt cuprinse între 750 şi 5000 de lei, în cazul persoanelor fizice, şi între 5000 şi 20000 de lei pentru persoanele juridice.

Este suficientă o concentraţie de polen în aer de sub 30 grăunciori de polen/m3 pentru a induce o reacţie alergică. În mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozie pe parcursul mai multor ani (3-4 ani). Planta atinge perioada de maximă polenizare în lunile august - septembrie, precizează organizatorii, conform agerpres.ro.

În România, se estimează că populaţia expusă la polenul de ambrozia atinge aproximativ 6 milioane de oameni, iar datele Ministerului Mediului arată că în jur de 482.000 de persoane din populaţia activă a ţării suferă de alergie la ambrozie. Având în vedere că simptomele alergiei la polenul de ambrozie se pot confunda uşor cu cele ale răcelii, este probabil că numărul persoanelor afectate să fie mai mare.