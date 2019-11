Mistere şi contradicţii în cazul gropii din Capitală în care au căzut două maşini

„Primul şofer era deja căzut, cel de-al doilea nu a văzut nimic. Cel care căzuse primul nu ieşise încă din maşină. Primul şofer a fost dus la spital cu dureri de spate (...) Groapa a fost săpată de RADET. Se pare că nu a fost suficient semnalizată, fiind noapte şi ploaie”, a transmis viceprimarul liberal al Capitalei, Ciprian Ciucu, la scurt timp după cele două incidente.

Ieri dimineaţă, însă, au apărut noi explicaţii pentru lipsa de semnalizare a lucrărilor în carosabil: nu RADET ar fi fost de vină, printr-o proastă gestionare a obligaţiilor de semnalizare a unor lucrări de acest fel, ci două persoane în stare de ebrietate. Explicaţia a venit de la Alexandru Burghiu, directorul companiei Termoenergetica, societatea care va prelua curând activitatea RADET. „Am ajuns în jur de ora 23 acolo, iar soţia primului şofer care a căzut în groapă, cât şi poliţia, mi-au relatat că nu cu mult timp înainte, două persoane ar fi ieşit din barul de lângă, într-o stare euforică, şi s-au luat la trântă cu tot ce înseamnă semnalizare şi le-au aruncat pe toate în groapă, după care a venit acel om şi a căzut în groapă”, a declarat acesta pentru Mediafax, explicând şi că în groapă au fost găsite ulterior aproximativ nouă indicatoare căzute.

Poliţia Rutieră nu a fost impresionată – chiar dacă recunoaşte că situaţia semnalizării lucrărilor în asfalt este incertă şi posibilele motive ale dispariţiei semnelor nu sunt clare, Oamenii legii au amendat RADET-ul cu 3045 de lei. Motivul este unul bine cunoscut de şoferii români: eternizarea lucrărilor de pe carosabil. „În urma verificărilor, s-a constatat faptul că în data de 20 noiembrie, RADET a primit acord de intervenţie din partea Brigăzii Rutiere, valabil 48 de ore, în vederea realizării lucrărilor din Aleea Compozitorilor. De asemenea, s-a stabilit faptul că la data producerii evenimentului rutier valabilitatea acordului era depaşită”, a transmis Poliţia Rutieră într-un comunicat de presă.

Nu interesează pe nimeni că mor oameni pe şosele din cauza viciilor de semnalizare sau că sunt pagube materiale majore din cauza lor Cătălin Codescu preşedintele AVAC

Problema de fond nu a fost rezolvată

La mai bine de patru ani după moartea poliţiştului Bogdan Gigină într-un accident care poartă simultan atât pecetea îndreptăţirii nemăsurate pe care Gabriel Oprea simţea că o are în traficul din Bucureşti, cât şi lipsa semnalizării unor lucrări pe carosabil, evenimentele din Drumul Taberei readuc în prim plan subiectul legislaţiei rutiere din domeniu. „La ora actuală există un proiect de modificare a legislaţiei realizat în proporţie de 90%, dar este îngheţat la nivelul acestor două ministere în această fază de vreo patru ani de zile. Nu se mai lucrează la el. Nu interesează pe nimeni că mor oameni pe şosele din cauza viciilor de semnalizare, că sunt pagube materiale majore din cauza lor”, a declarat Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţie Victimelor Accidentelor de Circulaţie (AVAC). Aceasta a explicat, însă, că în multe situaţii în care se caută informarea cu privire la măsurile luate de ministere pentru a diminua riscul reprezentant de semnalizări defectuoase, răspunsurile sunt stupefiante, nici Ministerul Afacerilor Interne şi nici Ministerul Transporturilor neavând vreo dorinţă de aplecare pentru rezolvarea problemei de fond.

„Sancţiunile din actul normativ care reglementează această problemă, de 1.000-2.000 de lei, pe care le iau firmele care încalcă legea privind modul de semnalizare a lucrării în carosabil, nu influenţează cu nimic modul în care firmele respective înţeleg să respecte lege şi să realizeze acele mijloace optime de semnalizare”, a mai explicat preşedintele AVAC. În acelaşi timp, însă, pe lângă lipsa unor sancţiuni serioase în astfel de cazuri, nici reglementările care guvernează responsabilitatea autorităţilor nu sunt potrivite. „Dacă după un accident cu un viciu evident de semnalizare ar fi tras la răspundere cel care are acel tronson de drum în administrare, adică principalul responsabil de verificare firmei care execută lucrarea, lucrurile ar arăta altfel. Sunt unele situaţii excepţionale, sigur, când s-au plătit despăgubiri, dar în general nu au fost traşi la răspundere. Iar asta în condiţiile în care procentul de accidente în care factorul drum, după estimările noastre, are o influenţă directă asupra dinamicii producerii accidentelor este mult peste 10-15%, ori în statistica MAI, acest procent e sub 1%, în condiiţile în care în Germania, numai pe semnalizare rutieră, există un procent de 5-7% de influenţă a factorului drum asupra accidentelor”, a mai explicat Cătălin Codescu.