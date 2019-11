Metroul Drumul Taberei are un nou termen. Ministrul Bode: Termenul decembrie 2019, o dezinformare

Lucian Bode, noul ministrul Transporturilor, a precizat că a primit un grafic asumat al lucrărilor pentru metroul ale cărei lucrări au început în 2012. „Este inadmisibil să dezinformezi, un prim-ministru sau un ministru să dezinformeze opinia publică spunând că această magistrală M5 poate fi dată în folosinţă la sfârşitul anului 2019. Am primit, sub semnătura fostului director Aldea şi a doamnei director Miclăuş, un grafic asumat care, arată că putem da în folosinţă această magistrală M5 undeva la mijlocul anului 2020. Semnătura pusă pe un document care nu poate fi validată în teren înseamnă semnătura pusă pe actul de demisie”, a precizat Bode.

În urmă cu trei săptămâni, fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc susţinea că a a lăsat finalizate 98% din lucrările fizice.

„Eu aşa am spus din discuţiile pe care le-am avut cu constructorii, asta a reieşit la sfârşitul lui decembrie, că se putea da în trafic. Eu nu am mai vorbit cu dl director, dar cu siguranţă dacă este o problemă, cu siguranţă trebuie să comunice, de ce nu se dă. La modul la care am lăsat eu lucrurile în minister, undeva la 98% stadiul finalizat, trebuia să se dea. Mie nu mi-a adus nimeni la cunoştinţă, când am plecat din funcţia de ministru, din punctul meu de vedere, se poate da până la sfârşitul anului”, declara Cuc.

În 2012 au început şi lucrările pentru tronsonul Râul Doamenei-Eroilor, iar primul termen de finalizare a fost anul 2015.