Mall-ul Sun Plaza, evacuat după un incendiu în parcarea subterană VIDEO

UPDATE „In momentele urmatoare, reprezentantii complexului vor transmite un mesaj informativ pentru persoanele care sunt evacuate si care asteapta permisiunea pentru acces in parcare, in vederea recuperarii autoturismelor. Actiunile de evacuare a fumului sunt in desfasurare si se va permite accesul doar dupa ce vor fi indeplinite conditiile de siguranta.”, a transmis ISU Bucureşti.

Autorităţile au transmis că trei persoane au fost trimise au fost transportate la spital după ce au fost expuse la fum.

UPDATE Autorităţile au transmis că evacuarea s-a realizat în mod ordonat. „Evacuarea s-a realizat in mod coordonat, cu fortele isu, politie, jandarmerie si ale obiectivului. Totodata sunt transmise mesaje vocale de evacuare prin intermediul difuzoarelor”, a transmis ISU Bucureşti - Ilfov.

Potrivit reprezentanţilor ISU Bucureşti – Ilfov, incendiul a izbucnit duminică, în jurul orei 16.00, la mall-ul Sun Plaza din Sectorul 4.

Potrivit acestora nu există încă informaţii cu privire la existenţa unor persoane rănite în urma acestui incendiu. Reprezentanţii ISU Bucureşti – Ilfov spun că incendiul a fost lichidat, dar că este foarte mult fum care vine din parcarea subterană, de la minus 2.