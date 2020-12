Mai multe ONG-uri, printre care Active Watch, Asociaţia Dăruieşte Viaţă, Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti, îi cer lui Nicuşor Dan să lucreze împreună

Scrisoarea deschisă a fost postată de Asociaţia OPTAR, pe pagina de Facebook.

„Am urmărit campania dumneavoastră, programul de candidatură şi promisiunile din seara rezultatelor la alegeri. Domnule Dan, aţi anunţat, în discursul dumneavoastră, o altă administraţie a Bucureştiului, parteneră cu cetăţeanul şi care să folosească energiile acestui oraş. Un parteneriat cu mediul de afaceri, cu mediul academic, cu specialiştii, cu ONG-urile, cu asociaţiile profesionale. Bucureştiul are în acest moment o mare nevoie de o administraţie de calitate. Sufocat de trafic, aer poluat şi gunoaie, cu străzi pline de gropi şi mii de clădiri vulnerabile la cutremur, divizat de inegalităţi sociale, cu una din cele mai mari rate de infectare cu COVID-19 din ţară şi o fibră socială fragilă, acesta nu mai este un oraş în care să fie bine să trăieşti. Totuşi, noi, semnatarii acestei scrisori, credem că acest lucru poate fi schimbat, dacă lucrăm împreună şi constant la priorităţile oraşului. Credem că Bucureştiul are resursele umane şi materiale pentru a redeveni un oraş cu o calitate a vieţii ridicată. Suntem câteva zeci de organizaţii şi grupuri de iniţiativă care deja lucrează pentru un Bucureşti mai bun. Acordăm finanţări pentru proiecte, protejăm parcurile oraşului, construim şi amenajăm spitale, urmărim transparenţa bugetară, aducem împreună vecini din cartiere, susţinem educaţia pentru copii din medii defavorizate, măsurăm calitatea aerului, pregătim populaţia pentru un viitor mare cutremur, facem colţuri din oraş mai prietenoase cu locuitorii lui, folosim resursele nefolosite ale oraşului (hale industriale, râul Dâmboviţa) în colective de creativi şi exemplele pot continua. O parte dintre noi au iniţiat deja de-a lungul timpului colaborări cu administraţia publică de la nivelul Municipiului Bucureşti. Scriem această scrisoare pentru a ne exprima speranţa şi interesul pentru un parteneriat eficient cu administraţia locală în acest mandat, pentru Bucureşti şi toţi locuitorii săi. Premisele de cooperare de la care plecăm cu toţii sunt prioritizarea intereselor comunităţii, solidaritatea, transparenţă bugetară şi decizională, folosirea resurselor locale în mod corect, echitabil şi eficient. De asemenea, fiecare din semnatarii acestei scrisori în parte deţine expertiză, instrumente şi resurse care pot fi utilizate împreună cu noua administraţie, pentru binele comun al bucureştenilor. Am cartografiat mai jos, în formatul programului dumneavoastră de candidatură, priorităţile, resursele şi expertiza noastră. Lista organizaţiilor nu este exhaustivă. Cu siguranţă sunt şi multe altele cu experienţă cel puţin la fel de relevantă. Vă invităm, domnule primar, să organizăm o întâlnire în care să detaliem modul cel mai eficient în care putem lucra împreună pentru Bucureşti – fie într-un grup mai mare al organizaţiilor care lucrează în Bucureşti, fie pe arii de expertiză.” se arată în scrisoare, care este semnată de aproximativ 40 de ONG-uri România. „Cu stimă,

Asociaţia Active Watch, Asociaţia Basar / studioBASAR, Asociaţia BAZA Deschidem oraşul, Asociaţia Carusel Asociaţia Casa bună, Asociaţia Dăruieşte Viaţă, Asociaţia Dream Project, Asociaţia Geeks for Democracy, Asociaţia Make Better – MKBT, Asociaţia Metodelor Alternative pentru Integrare Socială – AMAIS, Asociaţia Nod Makerspace, Asociaţia OPTAR – Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România, Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti, Asociaţia Pe Stop, Asociaţia Peisagiştilor din România – Filiala Bucureşti, Asociaţia pentru Educaţia, Dezvoltarea şi Implicarea Tineretului – EDIT, Asociaţia pentru Reducerea Riscului Seismic – Re:Rise, Asociaţia pentru Sprijinirea Integrării Sociale – ASIS, Asociaţia pentru Tranziţia Urbană – ATU, Asociaţia Română pentru Cultură, Educaţie şi Normalitate – ARCEN, Asociaţia The Social Incubator, Asociaţia Wilderness Research and Conservation Centrul de resurse pentru participare publică – CeRe, Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, Floreasca Civică, Fundaţia Cărtureşti / Street Delivery, Fundaţia Comunitară Bucureşti, Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities, Fundaţia Visul Luanei Funky Citizens, Greenpeace România, Grupul de iniţiativă civică Chibrit,Grupul de iniţiativă civică Cişmigiu, Grupul de iniţiativă civică Green Floreasca, Grupul de iniţiativă civică Kiseleff, Grupul de iniţiativă civică Lacul Tei, Iniţiativa Civică Grow Up România, şi Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Bucureşti.”