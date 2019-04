Locuitorii din Floreasca protestează faţă de şantierul de pe fosta Hală Ford. „La 1 dimineaţa, muncitorii îşi cereau scuze, dar mai aveau câteva ore de muncă“

Potrivit lor, deşi proiectul imobiliar a fost declarat recent drept ilegal de către Tribunalul Bucureşti, lucrările pe şantier se desfăşoară neîncetat, fie în zile de lucru, fie în zile de weekend, fie chiar la ore târzii în noapte (01:00 - 03:00 a.m.)

„Locuiesc în cartierul Floreasca iar adesea îmi plimb câinele la ore târzii (22:00) în parcul Floreasca. De fiecare dată reaud gălăgia de pe şantierul de la fosta Hală Ford la acele ore târzii din noapte. Nu este ceva nou pentru cei care locuim aici.

Totuşi, în urmă cu o săptămână, o altă persoană din cartier (cetăţean american) a sunat poliţia locală la 01:00 a.m. întrucât nu putea dormi din cauza zgomotului de pe şantier.

Ajunşi la faţa locului, ofiţerii de poliţie i-au comunicat reclamantei faptul că muncitorii îşi cereau scuze pentru deranjul provocat dar mai aveau câteva ore de muncă. Acest schimb de discuţii se întâmpla la 01:00 a.m.”, a afirmat un locuitor din cartierul Floreasca, al cărui mesaj a declanşat acest protest.

Locuitorii spun că e mai bine de 1 an în cartierul Floreasca din Bucureşti se desfăşoară lucrările unui „proiect imobiliar contestat”: „Construire ansamblu cu funcţiune rezidenţială si funcţiuni conexe, regim de înălţime 3S+P+15E - 3S+P+20E – 3S+P+16E +Eth, restaurare corpuri monument istoric cu schimbarea funcţiunii conform PUZ aprobat”, amplasat în Bucureşti, sector 1, Str. Calea Floreasca, nr. 159-165, titular One Mircea Eliade Properties.

Proiectul cuprinde 2 imobile de locuinţe a câte 15 etaje, unul de 19 etaje, un imobil de birouri de 16 etaje şi reconversia Halei Ford (Monument istoric de clasă A, cod LMI B-II-a-A-20926, ce datează din anul 1935) în hipermarket Auchan. Proiectul va da în folosinţă 350 de apartamente, 17.000 mp de birouri (adică peste 1.700 de angajaţi) şi cca. 10.000 mp de hipermarket.

Nivelul clădirilor din cartier este de 3+P, respectiv 4+P; de asemenea, în acest cartier există doar 6 clădiri de 11 etaje (pe cornişa Parcului Floreasca), şi o clădire de birouri de 10 etaje.

Nivelul de înălţime al acestor noi imobile depăşeşte înălţimea oricărei clădiri existente în acest moment în Bucureşti, conform Planului de Urbanism Zonal de proiect.

În plus, artera Calea Floreasca, la capătul căreia este situat şi Spitalul Floreasca cu Unitatea de Primiri Urgenţe Floreasca şi Heliodromul din incinta complexului Dinamo, este în prezent una din arterele principale aglomerate la orele de vârf ale traficului rutier din Bucureşti.

„Acest proiect imobiliar încălcă prevederile PUG Bucureşti, pe zona respectivă fiind admise conform PUG clădiri cu înălţime maximă de 9 m. Pentru acest lot s-a elaborat un PUZ, aprobat în anul 2011 şi expirat în 2016. Acest PUZ nu a fost prelungit in 2016, fiind retras de 2 de pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului General al Mun. Bucureşti, prilej cu care comunitatea din Floreasca a ieşit în stradă şi a protestat”, spun locuitorii.

Aceştia menţionează că, folosind breşe legale, dezvoltatorul a obţinut totuşi o autorizaţie de construire în februarie 2018, în baza căreia a demarat şantierul în luna martie 2018. PUZ-ul, autorizaţia de construire, precum şi acordul de mediu au fost suspendate de Tribunalul Bucuresti, în dosarul nr. 26421/3/2018.

Cu toate acesta, mai spun ei, folosind alte breşe „legale”, dezvoltatorul obţine o nouă autorizaţie, însă pentru modificarea faţadelor şi recompartimentare interioară, în baza căreia continuă lucrările în ciuda Sentinţei Civile nr. 1435/2019 din 4.03.2019, emisă de Tribunalul Bucureşti în dosarul citat mai sus.

Lucrările pe care One Mircea Eliade Properties le execută în acest moment, în pofida Sentinţei Civile nr. 1435/2019 din 4.03.2019 şi a Notei de Constatare nr. 63/20.03.2019 emise de Garda de Mediu, nu sunt de modificare, ci chiar de construire.

„Proiectul va încărca traficul rutier şi reţele de utilităţi din Floreasca peste limitele posibile în prezent şi duce la creşterea alarmantă a cotelor de poluare. Şantierul din Calea Floreasca nr. 159-165, sector 1, Bucureşti, este ilegal şi afectează dramatic calitatea vieţii locuitorilor din cartier”, acuză locuitorii.

Ce spunea dezvoltatorul

Recent, Garda de Mediu a decis oprirea lucrărilor de pe şantierul fostei Hale Ford, unde un dezvoltator construieşte un ansamblu imobiliar, după ce s-a constatat că acesta nu a oprit lucrările, în ciuda unei decizii a instanţei care a suspendat acordul de mediu.

Reprezentanţii One United Properties au venit, ulterior, cu următoarele lămuriri:

„Aşa cum am precizat în repetate rânduri, activitatea de construire, desfăşurată în prezent în şantierul din Bucureşti, Sectorul 1, Calea Floreasca nr. 159-165, se realizează în baza autorizaţiei de construire nr. 631/1663880 emisă de Primarul Municipiului Bucureşti la data de 27 noiembrie 2018. Începerea executării lucrărilor în baza acestei autorizaţii de construire a fost anunţată şi înregistrată la Inspectoratul de Stat în Construcţii sub nr. 86336 din 17 decembrie 2018 şi la Primăria Municipiului Bucureşti sub nr. 1691744 din 18 decembrie 2018. Autorizaţia de construire nr. 631/1663880 din 27 noiembrie 2018 a fost emisă în baza unei documentaţii care conţine toate acordurile şi avizele impuse de lege şi solicitate prin noul certificatul de urbanism, obţinut special în acest scop. Printre aceste avize se numără şi avizul de mediu nr. 7332 emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti la data de 15 martie 2018, unde se menţionează că

«Proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată».

Reprezentanţii Gărzii de Mediu s-au aflat în eroare atunci când, în cursul inspecţiei din data de 19 martie 2019, au considerat că lucrările desfăşurate în şantier sunt realizate în baza actelor suspendate, când de fapt, activitatea de edificare se desfăşura în baza actelor menţionate în paragraful anterior, aspect făcut public inclusiv din luna decembrie a anului 2018. Deşi, acest aspect a fost comunicat comisarilor Gărzii de Mediu, aceştia au ajuns la concluzia eronată că lucrările desfăşurate în şantier se efectuează în baza actelor suspendate, deşi, în mod evident, nu aveau nici pregătirea şi nici competenţa pentru a stabili o astfel de situaţie de fapt. În schimb, susţinerile noastre au fost confirmate inclusiv de către reprezentanţii Serviciului de Control – Disciplină în Construcţii, care, urmare a inspecţiei realizate în şantier la data de 26 martie 2019, au întocmit Procesul Verbal de Inspecţie nr. 5537 din 26 martie 2019, prin care au reţinut faptul că «One Mircea Eliade Properties execută lucrări de construire în baza Autorizaţiei de Construire nr. 631/2018 emisă de Primarul Municipiului Bucureşti».

Reiterăm faptul că, din cunoştinţele noastre, până în prezent, nici autorizaţia de construire nr. 631/1663880 din 27 noiembrie 2018 şi nici avizele sau acordurile care stau la baza emiteri sale nu au fost contestate nici la autorităţile emitente şi nici în instanţă, bucurându-se astfel, în continuare, de prezumţie de legalitate”.

