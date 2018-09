LIVE VIDEO Patriarhul Daniel, 11 ani de la întronizare. Sărbătoare în Biserica Ortodoxă Română. Câţiva ierarhi lipsesc de lângă Preafericit

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel oficiază în Catedrala Patriarhală, de la ora 9.30, Sfânta Liturghie, la care vor participa membri ai Sfântului Sinod, membrii Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc şi ai Permanenţei Arhiepiscopiei Bucureştilor, împreună cu colaboratorii lor, reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale, personalităţi ale vieţii publice româneşti.

Sfânta Liturghie din Duminica a nouăsprezecea după Rusalii va fi urmată de Slujba de Te Deum, la ora 12.00, în semn de mulţumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român şi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei unsprezece ani de slujire patriarhală.

„În continuare va avea loc un moment aniversar în timpul căruia vor fi prezentate mesajele de felicitare din partea reprezentanţilor autorităţilor de Stat centrale şi locale, precum şi ai altor instituţii publice“, precizează Biroul de presă al Patriarhiei Române.

Slujba poate fi urmărită transmisă în direct de Trinitas, televiziunea Patriarhiei Române.

Cine participă la slujba festivă de la Patriarhie

Componenţa soborului slujitor este disponibilă în Programul slujirii ierarhilor. Conform acestui program, de la slujba festivă de la Catedrala Patriarhală vor lipsi patru dintre ierarhii BOR din ţară: arhiepiscopul Teodosie al Tomisului, arhiepiscopul Calinic al Muscelului, episcopul Ambrozie al Giurgiului, episcopul Petroniu al Sălajului. Aceştia vor oficia slujbele în eparhiile lor.

Astfel, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va oficia Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală împreună cu:

Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei;

Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului;

Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului;

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei;

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului;

Înaltpreasfinţitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor;

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh patriarhal;

Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor;

Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei;

Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului;

Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei;

Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos;

Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului;

Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor;

Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului;

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei;

Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcop Maramureşului şi Sătmarului;

Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei;

Preasfinţitul Părinte Antonie, Episcop de Bălţi;

Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud;

Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor;

Preasfinţitul Părinte Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei;

Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului;

Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii;

Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei;

Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord;

Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal;

Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal;

Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor;

Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei;

Preasfinţitul Părinte Sofian Braşoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului;

Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor;

Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului;

Preasfinţitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale, va sluji în Parohia „Sfântul Martir Antim Ivireanul”, din Auvers sur Oise, Franţa.

Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, va sluji în Parohia românească din Berlin, Germania.

Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji în Catedrala Arhiepiscopală din Constanţa.

Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, va sluji la Mănăstirea Sinaia.

Preasfinţitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji în Parohia Drăgănescu din Protopopiatul Bolintin.

Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Biuşa, Protopopiatul Jibou.

Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei, va sluji împreuna cu Preasfinţitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei în Catedrala episcopală din Madrid, Spania.

Preasfinţitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei şi Noii Zeelande, va sluji în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Christchurch, Noua Zeelandă.

Preasfinţitul Părinte Marc Nemţeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, va sluji la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Vedrin – Namur, Bruxelles, Belgia.

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Lunca Potăului, judeţul Satu Mare.

Biografia patriarhului Daniel

„Încă de la începutul misiunii sale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a asigurat continuarea proiectelor aflate în desfăşurare la acea vreme şi iniţierea unor noi proiecte fără a despărţi Liturghia de filantropie şi filantropia de Liturghie sau opera socială de viaţa duhovnicească. Biserica a cunoscut schimbări menite a păstra nealterat duhul de rugăciune şi în acelaşi timp a îmbunătăţi viaţa tuturor“, arată Basilica, agenţia de presă a Patriarhiei Române.

Patriarhul Daniel s-a născut în 22 iulie 1951, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş, fiind al treilea copil în familia învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea.

În perioada 1974-1976 frecventează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae. Îşi continuă studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg (Franţa) şi doi ani la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania).

În 15 iunie 1979 îşi susţine teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (424 p). Teza a fost pregătită sub îndrumarea a doi reputaţi profesori francezi: Gerard Ziegwald şi André Benoît şi a primit calificativul maxim. Devine astfel doctor al Universităţii din Strasbourg.

În 1987 intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria din Neamţ, cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie.

Este hirotonit ierodiacon la 14 august 1987 şi ieromonah la 15 august 1987. În 1988 este hirotesit protosinghel şi numit Consilier Patriarhal, Director al Sectorului Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic. Tot în anul 1988 devine Conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti.

Este ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul de Lugojanul şi este hirotonit arhiereu în 4 martie 1990. În 7 iunie 1990 este ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Întronizarea a avut loc în iulie 1990. A desfăşurat o bogată activitate pastoral-misionară, culturală şi social-filantropică în perioada 1990-2007, în demnitatea de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

În 12 septembrie 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în funcţia de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române şi Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei. Întronizarea Preafericitului Patriarh Daniel s-a concretizat duminică, 30 septembrie 2007, la Catedrala Patriarhală din Bucureşti.

