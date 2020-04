Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3, în Parcul IOR cu bicicleta, deşi accesul este interzis pentru cetăţeni. Cum motivează prezenţa: era la muncă şi hrănea lebedele

Imaginile au fost publicate pe Facebook de o locuitoare a Sectorului 3, care s-a arătat nedumerită de faptul că un jandarm pe care l-a întrebat despre această situaâia nu a făcut nimic motivând că edilul ar avea declaraţie pe proprie răspundere, iar Poliţia Locală care supraveghează parcul este în subordinea primarului Negoiţă.

„Locuiesc langa parcul IOR, Sector 3. Astazi, eram pe biciclete cu copiii pe langa parc, ne oprisem pe podul care desparte parcul pentru ca observasem 2 biciclisti chiar in parc. Cand ajung in dreptul nostru, imi dau seama ca era primarul sectorului 3 , Robert Negoita. La intrebarea mea de ce nu respecta regulile de interdictie de a intra in parc, mi-a raspuns: "verific ca totul sa fie in regula", stand pe bicicleta in pantalini scurti, cu un cos de picnic si cu iubita alaturi. Am vorbit preţ de cateva minute.Dupa alte intrebari de ce ni se interzice noua famiilor cu copii intrarea in parc, mi-a raspuns ca nu el a inchis parcurile si nu el a dat ordonanţa militară. De ce tocmai edilul sectorului 3 se plimba prin parc incalcand ordonanta militară ? Dupa ce a plecat, am abordat un jandarm care statea in apropiere si supraveghea accesul in parc. La intrebarea de ce domnului Negoita ii este permisa plimbarea prin parc, ne-a raspuns ca dansul are declaratia pe proprie raspundere si ca politia locala care supraveghează parcul este in subordinea primarului. Cum vi se pare, legea este egala pentru toti?“, a scris bucureşteanca Lilia Stana pe Facebook.

Cum a motivat edilul plimbarea prin parc

Contactat de HotNews.ro , Robert Negoiţă a declarat că era la muncă şi şi-a luat iubita cu el, fiind ziua de Paşti, şi spune că nu avea alimente pentru picnic, ci pâine pentru lebede, pentru că îi este teamă ca pasările să nu plece dacă nu mai au mâncare..

„Am fost la treabă şi ieri, m-am dus la treabă şi astăzi, mă duc la treabă şi mâine. Nu este nimic în neregulă. Mi-am convocat colegii la treabă, mâine se lucrează pe şantiere. Cineva trebuie să şi muncească. Este adevărat, în ziua de Paşti am luat şi iubita cu mine, dar am fost la verificat lucrări. O las singură tot timpul, am zis ca măcar azi, în ziua de Paşti să vină cu mine, să fie cu mine, să nu o las singură. Colegii mei ştiu, i-am umplut de poze, de filmuleţe de la şantiere. Nu trăim de mult într-o ţară normală. Nici la treabă nu mai am voie să mă duc. Parcă am eu vreo vină că s-a închis parcul, nu l-am închis eu. Am verificat zona de aspersie, spaţiile verzi, copacii, toaletările, cositul, lacul, nivelul apei din lac, pavajul, mobilierul urban. Am mai fost şi la alte şantiere. Am verificat şi aleile de la Liviu Rebreanu, Dristorului, Decebal, Unirii, Baba Novac, Câmpia Libertăţii, Odobeşti. Dacă trebuie să-mi fie ruşine că muncesc, atunci îmi este ruşine”, a declarat Negoiţă.

„Am avut pâine, eu strâng pâinea când se usucă şi o duc la păsările din parc, la raţe, la lebede. Sunt obişnuite să li se dea să mănânce şi mi-e teamă să nu plece dacă nu mai au de mâncare. Nu am avut niciun coş de picnic. Erau două pungi pline cu pâine uscată. Eu nu merg la picnic, nu cred că m-a văzut pe mine cineva la picnic, nici în parc, nici în locurile amenajate”, a mai spus primarul.

Parcurile Capitalei, închise din 28 martie

Toate parcurile din Bucureşti au fost închise pe 28 martie, pentru a limita răspândirea cazurilor de coronavirus. Potrivit unei decizii a Primăriei Capitalei, cei care vor fi găsiţi plimbându-se prin parcurile Capitalei vor fi amendaţi cu sume între 100 şi 5.000 de lei.

„Atât Poliţia locală, cât şi cea naţională şi Jandarmeria au dreptul să oprească, iar sancţiunea la persoanele fizice e între 100 şi 5.000 de lei. E un dispozitiv unic la ora actuală, nu putem să mai vorbim de poliţişti locali sau naţionali, acţionează toţi”, a declarat atunci Dan Răşică, şeful Poliţiei Locale din Bucureşti.