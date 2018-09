La un pas de tragedie. Blocul din Sectorul 5 al Capitalei care s-a făcut scum nu avea autorizaţie la incendiu. E posibil să nu deţină nici autorizaţie de construcţie

UPDATE Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă transmite că în cazul blocului din Capitală care a ars în noaptea de vineri spre sâmbătă nu a fost identificată vreo solicitare pentru obţinerea avizului de securitate la incendiu.

"În evidenţele instituţiei noastre nu a fost identificată vreo solicitare din partea proprietarului/beneficiarului pentru obţinerea avizului de securitate la incendiu", a transmis ISU.

UPDATE Autorităţile au demarat o anchetă existând suspiciuni că dezvoltatorul nu obţinuse autorizaţie de securitate la incendiu, iar locatarii îl acuză şi pentru alte neregului.



UPDATE Locatarii blocului din Capitală cuprins de flăcări în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce focul s-a extins de la o casă din vecinătate, susţin că blocul a fost construit fără autorizaţie, iar proprietarii nu au acte pentru locuinţe, motiv pentru care nu au putut face nici asigurări. De asemenea, ei reclamă că nu există contract pentru furnizarea de energie electrică, alimentarea cu curent făcându-se pe organizare de şantier, arată news.ro,

“Am făcut acte acum 5 ani şi jumătate, acte de promisiune bilaterală, de vânzare-cumpărare, printr-un cabinet de notariat. Această promisiune e făcută în aşa fel încât dacă eu, ca locatar, nu plătesc trei rate consecutiv, pierd şi taxa, pierd şi banii. Acest bloc a avut certificat de urbanism, care a avut valabilitate un an, domnul dezvoltator, Ioniţiă Ilie, spunându-ne că e în lucru autorizaţia de construcţie. Noi l-am tot ajutat să obţină această autorizaţie, dar nu s-a putut”, a declarat unul dintre locatari pentru Antena 3.

De asemenea, a afirmat că locatarii au contracte pentru furnizarea de gaze naturale, dar nu şi pentru energie electrică, acesta fiind furnizată în regim de organizare de şantier, motivul fiind refuzul furnizorului de a încheia contracte în absenţa autorizaţiei de construire.

Stirea iniţială

La ora transmiterii ştirii, cele 54 de familii ale blocului din Sectorul 5 al Capitalei care a fost cuprins de flăcări în noaptea de vineri spre sâmbătă aşteaptă să reintre în locuinţe.

Deocamdată nu este posibil datorită faptului că la faţa locului urmează să ajungă o echipă din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii care să evalueze situaţia şi să dea garanţii că nu există niciun pericol pentru populaţie.

"De la pompieri, clădirea nu are aviz şi autorizaţie la incendiu", au declarat pentru Mediafax surse apropiate anchetei.

Potrivit aceloraşi surse, clădirea tip vagon ridicată în anul 2013 şi care prevede 54 de apartamente prevede doar o ieşire şi prin urmare este puţin probabil să aibă autorizaţie de construcţie din partea Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei Sector 5: "Nu are cum să aibă autorizaţie de construcţie pentru că cei de la urbanism nu dau voie să faci un vagon de bloc cu o singură ieşire. Este exclus", au declarat surse apropiate anchetei pentru MEDIAFAX.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Stat în Construcţii (ISC) nu ştiu dacă blocul are sau nu autorizaţie de construcţie.

"Nu am încă informaţii dacă are autorizaţie de construcţie, vom face verificări, colegii mei sunt acolo cu un expert, principalul fapt este să vedem ce măsuri ia expertul după ce se stinge focul. După ce colegii mei fac verificarea, o să ştiu şi eu mai mult. Dacă are sau nu are autorizaţie, încă nu am informaţii de la colegii mei, sunt pe teren acolo. Deocamdată oamenii stau şi nu pot intra pentru că am înţeles că mai sunt focare nestinse. Principala noastră problemă este acum să avem o concluzie a expertului. În funcţie de concluzia expertului, o să dăm eventuale măsuri şi apoi vedem dacă au sau nu autorizaţie", a declarat, pentru, Octavian Brener, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Stat în Construcţii (ISC).