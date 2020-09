"După patru ani de zile în care am spus de câte ori am avut ocazia şi de câte ori am fost primită la televiziuni că problemele grave ale Capitalei nu au cum să fie rezolvate doar de către primarul general şi de primarii de sectoare pentru că sunt probleme structurale şi depind de ministere care aparţin Guvernului – centura este la Ministerul Transporturilor, deci la Guvern, însemnând traficul sufocant, poluarea, gropile de gunoi sunt avizate, autorizate de către Ministerul Mediului, mai departe Elcen-ul, apa caldă, toată vara Guvernul, prin Ministerul Energiei, a ţinut în revizie CET-urile intenţionat pentru ca bucureştenii să se supere pe Gabriela Firea. Luni va fi peste tot apă caldă că aşa a promis USR-ul, votaţi-ne că noi dăm apă caldă de luni, prin ţevile acestea de 60 de ani”, a declarat Gabriela Firea, miercuri seară, într-o emisiune la România Tv.

Aceasta a menţionat că, fără a fi "sarcastică”, îi mulţumeşte premierului Ludovic Orban pentru faptul că i-a dat dreptate atunci când a afirmat că cele mai presante probleme din Bucureşti pot fi rezolvate cu sprijinul Executivului.

"Deci domnul prim ministru – şi vreau să-i transmit mulţumirile mele în această seară, nu sunt, repet, deloc sarcastică – în sfârşit ce spun eu de patru ani că dacă avem blocaje de la Guvern nu putem să rezolvăm, odată pentru totdeauna, pentru numele lui Dumnezeu, problemele din Capitală, centură, deci trafic, Elcen, deci apă caldă, gropile de gunoi pentru mediu, a venit şi a spus cu guriţa lui, că Dumnezeu nu doarme niciodată, a venit şi a spus senin la microfon: «problemele majore ale Capitalei ţin de implicarea Guvernului». Îi mulţumesc premierului că după patru ani de zile mi-a dat dreptate şi unde a dat câteva palme săptămâna acesta candidatul său, dumnealui a venit cu un balsam. Deci vreau să-i mulţumesc, repet, şi în sfârşit s-a făcut dreptate”, a adăugat primarul general în funcţie.