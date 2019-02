Firea îi răspunde lui Mutu, primarul Sectorului 6: E de gravitate extremă că un edil de sector nu cunoaşte investiţiile Primăriei Capitalei

Reacţia vine după ce primarul Sectorului 6 şi preşedinte al PSD Bucureşti, Gabriel Mutu, a declarat că primarul Gabriela Firea nu a realizat nimic notabil în doi ani şi jumătate de mandat. Asta, după ce în şedinţa CGMB de joi Gabriela Firea l-a acuzat pe Gabriel Mutu că nu se ocupă de proiectele din sectorul 6, cel din urmă a reacţionat:





„Mesajul meu pentru doamna Firea este să se uite în oglindă, să nu mă acuze pe mine că nu-mi fac treaba ca primar. Eu ca primar am cu ce să mă mândresc în cei doi ani de mandat, dumneaei nu are ce trece pe foaie, doar promisiuni, pe care nu le-a onorat. La începutul şedinţei CGMB de azi (joi- n.r.), văzându-mă în sală, a anunţat prezenţa mea şi a pus o întrebare, respectiv dacă eu am venit să vorbim despre proiectul Prelungirea Ghencea, dar nu mi-a dat cuvântul. Eu o întreb acum pe ea, ce a făcut pentru acest proiect? Zi de zi am ajuns să o rog, să o implor ca acest poriect să fie deblocat. Dacă discutăm despre proiectul de penetraţie de la Ciurel, este aceeaşi poveste. La Ciurel discutăm despre zeci de milioane de euro. Dar ea nici măcar de promisiuni mărunte nu s-a ţinut”, a declarat Gabriel Mutu.