Firea: PNL şi USR au încercat să îşi înveţe membrii din secţiile de votare să anuleze voturile mele

"Am citit şi eu şi am primit indicii că se poate interveni în sensul fraudării alegerilor. (...) Eu nu cred că instituţiile statului vor face acest lucru, dar, din câte aud şi eu şi cred că aud destul de bine, PNL şi USR au încercat să îşi înveţe membrii din secţiile de votare să anuleze voturile mele, spre exemplu, şi ale celorlalţi candidaţi din partea noastră. Am primit informaţii că, la câteva dintre şedinţe, li s-a arătat modalitate prin care, purtând mănuşi şi lipind pe un simplu deget o mică stampilă din cauciuc, poţi să murdăreşti buletinul de vot de asemenea manieră încât să pretinzi că trebuie să fie anulat", a afirmat Gabriela Firea, joi seară, la Antena 3.

Ea a adăugat că speră ca instituţiile statului să facă verificări în acest sens.

"Această informaţie am primit-o şi sper ca instituţiile statului să verifice până la capăt şi să constate dacă există astfel de încercări de forţare de anulare a voturilor pentru mine şi pentru ceilalţi candidaţi social-democraţi, primari în funcţie, în special", a spus Gabriela Firea.

Firea a mai susţinut că are dovezi că reprezentanţi ai conducerii Poştei Române au chemat angajaţi la masă şi le-au cerut să voteze candidaţii PNL-USR, promiţând majorări salariale şi făcând presiuni.