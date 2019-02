FOTO Directorul Metrorex, Dumitru Şodolescu: Lucrările la Magistrala de metrou M5, finalizate în septembrie-octombrie

“Lucrările vor fi finalizate până în septembrie-octombrie în totalitate. Avem finanţarea asigurată pentru toate lucrările, mai puţin finalizarea sistemului de automatizare, care face obiectul unei contestaţii în instanţă. De fapt au fost două contestaţii - prima contestaţie a fost finalizată în 15 noiembrie, a doua - suspendată. Noi am făcut demersuri încă de anul trecut la tribunal pentru a repune pe rol al doilea dosar, două intervenţii anul trecut, una anul acesta, fără rezultat însă. Săptămâna trecută am făcut încă o intervenţie, am trimis şi la tribunal, şi la CSM, şi la domnul ministru Tudorel Toader şi s-au văzut unele rezultate, în sensul că am primit motivarea pentru decizia din 15 noiembrie. Acum sunt create premisele pentru ca cel de-al doilea dosar să fie repus pe rol. Noi sperăm că se va judeca în regim de urgenţă, aşa cum am solicitat, Magistrala 5 fiind un obiectiv de importanţă naţională. Credem că vom da în exploatare Magistrala 5 dacă instant de judecată va solution acest dosar în regim de urgenţă”, a explicat, luni, Dumitru Şodolescu.

Pentru ca M5 să fie inaugurată până la sfârşitul anului, decizia definitivă de la tribunal ar veni după nouă luni de zile de la licitaţie, dar Metrorex speră să poată scurta acest termen până la 6 luni. “Încă sunt speranţe ca, dacă în două luni se finalizează dosarul, să terminăm lucrările până la sfârşitul anului”, a declarat directorul Dumitru Şodolescu.

Nu se va putea circula însă pe M5 anul acesta “dacă decizia în instanţă întârzie până în iulie, august. Nimeni nu va putea să finalizeze sistemul de automatizare în 4-5 luni”, a explicat directorul.

Stadiul lucrărilor

“Partea de infrastructură este finalizată în proporţie de 99,4% , calea de rulare peste 99%, practic la sfârşitul lunii martie aceasta va fi gata în totalitate iar în luna mai vom putea începe probele tehnologice. Finisajele sunt terminate în proporţie de 67-70%. Am făcut o analiză foarte detaliată cu asociatul Astaldi şi vor fi finalizate până în septembrie-octombrie, cu un amendament: pasajul de legătură cu tramvaiul 41 s-ar putea să mai întârzie, sunt 9 devieri de făcut, dar asta nu va afecta funcţionarea metroului”, a precizat managerul Metrorex.

În privinţa finisajelor, lucrările la staţia Râul Doamnei nu sunt foarte avansate, însă la staţiile Romancierilor, Constantin Brâncuşi şi Valea Ialomiţei sunt cele mai înaintate.

Lucrările la suprafaţă, finalizate în iunie-iulie

Accesul la suprafaţă nu este finalizat la staţia Râul Doamnei, reprezentantul Metrorex a invocat probleme din cauza vremii. La staţia Academia Militară va mai dura până când circulaţia la suprafaţă va fi redată. Acolo circulaţia va fi de minimum trei benzi pe fiecare sens. “Vrem să avansăm cu lucrările de finisaje-structură şi apoi să facem devierea traficului. Toate lucrările la suprafaţă vor fi terminate, eşalonat, începând cu lunile iunie-iulie”, a declarat Şodolescu.

Pe şantierul liniei de metrou 5 lucrează în jur de 700-800 de persoane. “Astaldi a fost în pre-insolvenţă, dar s-a făcut o infuzie de capital de 225 de milioane de euro şi asta ne conferă o stabilitate, astfel încât să fie finalizate lucrările. Suntem la zi cu plăţile”, a precizat managerul.

Întârzierea, din cauza avizelor, a finanţării şi a lucrărilor neprevăzute

Magistrala de metrou 5 Eroilor-Drumul Taberei trebuia să fie finalizată în 2015. În 2011 a fost semnat primul contrat, pentru partea de structură, termenul fiind de 36 de luni, la care s-au adăugat şi alte termene. “Anul 2015 era primul termen avansat pentru finalizare”, a spus managerul Metrorex, care a subliniat că pe acest tronson vor putea circula zilnic 300.000 de călători.

“Obţinerea autorizaţiei de construire fără avizele aferente este o mare greşeală, lucrul acesta s-a întâmplat la Magistrala 5. Avizul de Mediu nu a fost obţinut, deşi demersurile au început din 2008. Când s-a obţinut avizul de Mediu, situaţia s-a schimbat faţă de cum a fost gândită iniţial şi cum a fost scoasă lucrarea la licitaţie, ştiţi că nu s-au aprobat defrişările în Parcul Drumul Taberei. Finanţare - Nu ai finanţarea pentru proiect, este un lucru absolut clar că nu vei putea să finalizezi. A fost o perioadă de 6 luni de zile când nu a existat finanţare pentru proiect. Utilităţile - Dacă nu ai o hartă exactă a utilităţilor, categoric apar lucrări neprevăzute şi înseamnă costuri suplimentare”.

“Avem bani alocaţi, în cuatum de 417 milioane de lei pentru a finaliza toate lucrările”, asigură Şodolescu.

Şeful Metrorex a precizat că pe acest tronson vor circula 10 trenuri Bombardier, din flota actuală. “Avem în pregătire licitaţia pentru achiziţia de trenuri noi. Vom cumpăra 13 trenuri noi cu fonduri de la BEI”, a asigurat el.

În ceea ce priveşte o soluţie pentru decongestionarea circulaţiei la Piaţa Unirii, Dumitru Şodolescu afirmă că Magistrala de metrou 2 va fi modernizată. “Va fi înlocuită calea de rulare pe 19 kilometri, cu sistemele aferente. “De asemenea, lansăm studiile de fezabilitate pentru extinderea Magistralei 2 spre Pipera şi spre Berceni, până la linia de Centură, astfel încât circulaţia să poată fi redusă la un minut şi jumătate”, a afirmat Dumitru Şodolescu.

