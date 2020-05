Decizia instanţei în cazul unui şofer care a reclamat că a fost amendat abuziv. „Poliţistul a folosit un ton agresiv“

Printr-un proces deschis la Judecătoria Sectorului 1, un şofer amendat de poliţist pentru că şi-a montat pe un Audi A6 proiectoare de ceaţă a obţinut în instanţă anularea amenzii după ce a arătat că procesul-verbal întocmit de poliţist este nelegal. În proces, şoferul amendat a arătat că totul s-a întâmplat în 11 octombrie 2019 când, în timp ce se afla într-o coloană de maşini, staţionat la culoarea roşie a semaforului, a fost scos din maşină de către un agent de poliţie care i-a cerut să îi prezinte actele, ameninţându-l că o să îl lase fără permis de conducere, întrucât are montate pe maşină alte lumini decât cele ale maşinii pe care o conduce.

Bărbatul amendat a arătat în instanţă că luminie existente în bara din faţă a maşinii sunt radarele sistemului Adaptive Cruise Control amplasat de constructorul Audi care, deşi arată ca nişte proiectoare de ceaţă, nu emit niciun fel de lumină şi nu sunt dispozitive luminoase. Şoferul s-a mai plâns că poliţistul i-a vorbit pe un ton agresiv, dispreţuitor şi negativist, a luat toate documentele, a mers să scrie procesul-verbal, apoi i-a înapoiat certificatul de înmnatriculare, amendându-l după ce i-a făcut o încadrare greşită a faptei. Practic, şoferul a reclamat că a fost amendat în baza unui articol de lege care nu există.

Amenda, anulată pentru că a fost nelegală

Judecătorii i-au admis cererea şoferului şi au anulat amenda după ce au constatat că poliţistul a întocmit un proces-verbal nelegal. „Pentru săvârşirea faptei, agentul constatator a indicat ca temeiuri pentru sancţionare art. 101 alin (3) lit. f) din OUG 195/2002 si art. 111 alin. (1) lit. c) din OUG 195/2002. Instanţa constată că art. 101 alin (3) din OUG 195/2002 nu conţine litera F indicată de către agentul constatator în procesul-verbal criticat. Mai mult decât atât, şi în situaţia în care instanţa ar aprecia că a intervenit o eroare materială în ceea ce priveşte litera indicată în încadrarea în drept a faptei, se constată că art. 101 alin. (3) din OUG 195/2002 nu sancţionează la niciuna dintre litere presupusa contravenţie săvârşită de către petent. În plus, instanţa reţine faptul că indicarea greşită a temeiului de drept a condus la stabilirea unei sancţiuni nelegale, astfel cum urmează a fi arătat. În primul rând, art. 101 alin. (3) face trimitere la amenda prevăzută pentru clasa a III-a de sancţiuni. Art. 98 alin. (4) lit. c) pevede pentru clasa a III-a de sancţiuni un interval de la 6 la 8 puncte amendă. Cu toate acestea, petentului i-a fost aplicată o sancţiune de 9 puncte amendă, cu toate că incadrarea faptei a fost făcută pentru o contravenţie sancţionată de la 6 la 8 puncte amendă. Astfel, instanţa reţine că sancţiunea principală a amenzii a fost aplicată în mod nelegal”, se arată în sentinţa Judecătoriei Sectorului 1, care nu este definitivă.