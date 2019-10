Cum a fost umilită urmaşa Brătienilor în România. Pusă pe drumuri din Franţa pentru un eveniment care n-a mai avut loc

Reprezentanţii Primăriei Generale nu au comentat în niciun fel incidentul până la această oră.

„Am venit, da, efectiv, special, un pic în ultimul moment, pentru că am fost prevenită că mai sunt doar 10 zece zile şi am ajuns miercuri pentru a fi sigură că sunt acolo joi, la ora 13:00. Un prieten m-a găzduit în familia lui, iar când am ajuns, joi, era adunată lume acolo, în faţa statuii, în piaţă, oameni aşezaţi cam peste tot. M-am apropiat şi mi s-a zis: S-a anulat. Am zis: Nu! Dar nu e posibil aşa ceva! Vă înşelaţi, poate oamenii sunt în partea cealaltă a pieţei. Şi atunci... mi s-a spus „Vă asigur că aşa este." Şi erau acolo toate drapelele şi toate astea şi am zis: Dar nu, nu e posibil. Şi apoi am un prieten care m-a sunat şi mi-a zis „Marie Helene, te aşteptăm în partea cealaltă (a pieţei - n.r.)” şi am zis, „De acord, merg acolo”. Şi atunci am înţeles cu adevărat că s-a anulat”, a povestit urmaşa familiei Brătianu.

Răzvan Theodorescu,vicepreşedintele Academiei Române şi cel care a invitat-o pe Marie Helene Fabra Brătianu la inaugurarea statuii, a spus că „politichia şi-a băgat coadă”, iar evenimentul n-a mai avut loc.

„I-am dat telefon, i-am spus: se inaugurează statuia, în ziua cutare, la ora cutare.Contemporanul lui Ion Brătianu se numea Ion Luca Caragiale. Suntem în lumea lui Caragiale din acest punct de vedere.Politichia şi-a băgat coada şi din acest motiv, am impresia, nu s-a făcut o inaugurare aşa cum trebuia”, a spus Theodorescu.

„Este incredibil pentru că nu era nimeni, efectiv nu era nimeni acolo care să ne zică asta. Nu au fost scuze. Nimeni nu şi-a cerut scuze, nu a fost nimic”,a mai spus femeia, care s-a întors astăzi în Franţia.

Ceremonia anulată a costat peste 240.000 de lei

Ansamblul statuar Ion C Brătianu a fost realizat iniţial de sculptorul Dubois, în 1903, din dorinţa Regelui Carol I. În 1948 însă, comuniştii l-au considerat monument burghez, l-au demolat şi i-au topit figurinele din bronz. Acum însă, după 70 de ani, sculptorul Ionel Stoicescu a refăcut opera cu finanţarea Municipalităţii Capitalei, iar autorităţile au reaşezat-o pe locul istoric din rondul de la Universitate. Măsoară 15 metri înălţime şi cântăreşte 170 de tone.

Marie Helene Fabra Brătianu: „Este enorm. Chiar dacă am fost foarte dezamăgită de ce s-a întâmplat alaltăieri, esenţial este că, totuşi, România a consacrat o energie, un buget enorm pentru a păstra, pentru a redescoperi moştenirea lui Ion C. Brătianu. Acest lucru este, în esenţă, mult mai important decât inaugurarea”.

Pe 1 octombrie, Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic a alocat 243.335 de lei, fără TVA, pentru organizarea ceremoniei de inaugurare a ansamblului monumental "I.C. Brătianu".