Cum se aranjează o licitaţie de 2 milioane de euro. Cazul fostului şef al Loteriei Române, care a luat mită un BMW pentru fiica sa şi a scăpat de închisoare

Fostul director general al Loteriei Române, Gheorghe Benea, a fost condamnat în cursul lunii aprilie a acestui an la trei ani cu suspendare după ce a încheiat cu procurorii DNA un acord de recunoaştere a vinovăţiei prin care a admis că, pentru aranjarea unei licitaţii de înoire a parcului auto al Loteriei Române, a luat mită un BMW Coupe pentru fiica sa.



Motivarea sentinţei scoate la iveală modul în care a fost aranjată licitaţia de peste nouă milioane de lei pentru achiziţia, de către Loteria Română a 182 de autoturisme. În timpul anchetei, Nicolae Virgil Sorescu, reprezentant al unui dealer auto din Capitală a povestit că la începutul anului 2009 a luat legătura cu o persoană căreia i-a spus că ar vrea să livreze autoturisme pentru Loteria Română. Potrivit DNA, Sorescu a fost pus în legătură cu un alt intermediar, care la rândul său i-a făcut intrarea dealer-ului auto la deputatul „Neluţu”, care la rândul său i-a făcut intrarea la directorul general al Loteriei Române, Gheorghe Benea.

„I-a recomandat să îmi atribuie şi mie un contract”

„Numitul I.O. m-a prezentat lui B.G. (n.r. directorul Loteriei Române Benea Gheorghe) ca fiind reprezentant al S.C. Rădăcini Motors, dealer auto şi că aş dori să vând autoturisme companiei, precizându-i, totodată, să mă ajute să obţin un contract de livrări autovehicule la Loterie. Mai exact, I.O. i-a recomandat lui B.G. să îmi atribuie şi mie un contract”, a declarat dealer-ul auto, la DNA. Potrivit aceluiaşi dealer, după discuţia în trei, deputatul a părăsit sala de şedinţă intrând la discuţii directorul de achiziţii al Loteriei Române, Gheorghe Benea, transmiţând că „el o să se ocupe de această chestiune şi că, pe viitor, o să colaborez cu acesta”.

Directorul Loteriei s-a ales cu un BMW pentru fiica sa

În urma discuţiilor de la vârful Loteriei Române, s-a stabilit ca mita pentru atribuirea contractului de peste două milioane de euro să fie: 1.500.000 lei, patru autovehicule noi (un Cadillac, un Hummer, un Opel şi un BMW), dar şi 182 de autovehicule second hand rezultate din contractul de înlocuire a parcului auto în sistem buy back. Mita urma să fie împărţită între Rîpanu Ovidiu (şef Serviciu Achiziţii), Lăzăreanu Remus Leonard (director executiv Loteria Română), Olaru Cornelia (referent şi membru în comisia de licitaţie) şi Benea Gheorghe (directorul general al Loteriei Române). Lui Benea i-a revenit un BMW 320 I Coupe, maşină pe care fostul director al Loteriei Române i-a făcut-o cadou fiicei sale.



„Recunosc săvârşirea faptei în legătură cu care a fost începută urmărirea penală şi s-a pus în mişcarea acţiunea penală faţă de mine.Din câte îmi amintesc, spre finalul procedurii de atribuire a contractului, Râpan Ovidiu şi Lăzărescu Remus Leonard mi-au spus că numitul Sorescu Nicolae V vrea să-mi ofere un autovehicul. Am acceptat acest fapt, însă le-am precizat că marca le-o voi comunica la o dată ulterioară. Sunt de acord cu termenii şi condiţiile în care urmează a fi încheiat acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi sunt de acord cu încadrarea juridică a fapte reţinute în sarcina mea”, a arătat în luna februarie a acestui an Gheorghe Benea, care a şi depus la CEC şi 139.000 de lei, contravaloarea maşinii, obţinând astfel o pedeapsă de trei ani cu suspendare. În privinţa celorlalţi inculpaţi din dosar, procesul este pe rolul Tribunalului Bucureşti în faza de cameră preliminară, după ce a fost trimis o dată în judecată şi în 2017, dar a fost restituit la DNA pentru refacerea anchetei. După restituirea dosarului, Gheorghe Benea şi-a recunoscut faptele.



