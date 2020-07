Consiliul General Bucureşti a respins darea în plată a 15.000 de metri pătraţi din Cartierul Francez către Costel Constanda

Primarul general, Gabriela Firea, a vorbit, miercuri seară, la Antena 3, depre blocarea conturilor Primăriei în 3 august, dacă nu se rezolvă problema cu datoria pe care municipalitatea o are la familia Constanda.

Firea a precizat că suma de 115 milioane de euro a fost eşalonată şi, înainte de debutul pandemiei, s-au achitat 20 de milioane de euro.

”A venit pandemia, a trebuit ca toate resursele noasre bugetare să meargă către sănătate, nu am mai putut plăti, avem şi foarte multe datorii, atunci avocaţii domnului Constanda ne-au propus să facem o dare în plată – 15.000 de metri pătraţiîn Cartierul Francez, proprietatea municipiului Bucureşti. (...) Am mers în Consiliul General acum două săptămâni cu acest proiect, era nevoie de un vot de două treimi, nu am obţinut votul necesar. Astăzi am avut din nou şedinţă a Consiliului General, am revenit şi am informat consilierii că este o hotărâre definitivă şi irevocabilă, nu o putem contesta, trebuie doar să o punem în practică. Nu s-a obinut votul necesar şi am convocat şedinţă extraodinară de îndată pentru mâine la ora 10.00 în speranţa că domnii şi doamnele consilieri generali vor vota. Dacă nu, noi vom avea, de luni de la prânz, conturile blocate, nu vom mai putea plăti nimic”, a afirmat Gabriela Firea.

Aceasta a precizat că ”se blochează Capitala”, întrucât nu vor mai putea fi făcute niciun fel de plăţi.

”Nu avem de unde să dăm 115 milioane de euro, banii noştri sunt foarte puţini şi sunt drămuiţi, deşi Bucureştiul controbuie cu 35% la PIB primim înapoi doar 0,6%. Deci, nu sunt aceşti bani”, a mai declarat Firea.