Ciucu: Toate străzile din sector, inclusiv cele ale municipalităţii, vor fi reparate de primăria Sectorului 6

„Am solicitat, am insistat şi am primit acordul Primăriei Generale să reparăm din străzile/bulevardele principale care se află în administrarea PMB, mai exact a Administraţiei Străzilor! Cel mai probabil, săptămâna viitoare vom începe cu Prelungirea Ghencea, pentru că situaţia o impune şi nu mai rabdă aşteptare! Vom planifica şi alte lucrări şi vom cere acordul să reparăm şi alte străzi. Lucrările vor fi susţinute din bugetul Sectorului 6 şi acest lucru nu va afecta investiţiile planificate pe microzone (străzi secundare, în cartiere) şi nici străzile pe care le punem pe lista de investiţii, de ex. drumul Osiei, drumul Belşugului etc. După ani întregi în care nu s-a investit în infrastructura rutieră a Capitalei, până la echilibrarea bugetului de investiţii al PMB, secătuit de proastă administraţie, corupţie şi risipă, vom asigura reparaţii", a scris Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

Acesta a mai menţionat ca a făcut o analiză a străzilor din sector şi până în prezent, a identificat 100 care nu suferă amânare, dintre care 27 sunt doar pe Prelungirea Ghencea.