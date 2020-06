Cetăţean american, blocat în Aeroportul Otopeni. Autorităţile române vor să îl expulzeze în Germania

Acesta a venit cu o cursă aeriană din Dortmund, Germania, pentru că nu s-au reluat legăturile aeriene cu Olanda. James Knake vrea să-şi viziteze un prieten care locuieşte în Baia de Aramă, judeţul Mehendinţi, alături de care doreşte să investească într-o afacere. Acesta era dispus să rămână în carantină. Motivul pentru care nu a fost lăsat să plece din aeroport este că numele lui apare în sistemul informatic cu privire la implicarea sa într-o anchetă penală desfăşurată de autorităţile din Belgia.

La volanul unei maşini folosite la comiterea unor fapte penale

James Knake deţine în Olanda un atelier în care repară şi recondiţionează maşinile de epocă. Acesta povesteşte cum a ajuns să fie anchetat de poliţie: „Conduceam un autoturism care nu îmi aparţinea. Am fost oprit de poliţie, care a constat că autoturismul pe care îl conduceam a fost implicat la comiterea anumitor infracţiuni. Am fost reţinut, pentru a mi se verifica versiunea şi a se constata că nu a, nicio legătură cu cele întâmplate, după care am fost eliberaţi deorece s-a constatat nevinovăţia mea. În toamna anului trecut, curtea a constatat că nu sunt vinovat“, a povestit americanul aflat în Aeroportul Otopeni. Poliţiştii români l-au anunţat că miercuri dimineaţă va trebui să părăsească teritoriul României cu o cursă către Dortmund. James nu vrea să plece şi vrea să contacteze Ambasada Statelor Unite ale Americii.

„Vor ca dimineaţă să mă trimit cu un avion în Germania“

Cetăţeanl american a precizat că autorităţile germane au verificat documentaţia sa şi au stabilit că poate să plece în România, iar acelaşi lucru îl cere şi de la autorităţile române. „Înainte de a pleca în România am discutat cu avocatul din Belgia şi mi-a spus că totul este în regulă că pot pleca. Autorităţile din Germania au verificat situaţia mea, înainte de îmbarcare, şi cer ca şi autorităţile din România să procedeze în acelaşi mod: „Mi s-a spus că este ceva în sistem şi că trebuie să mă întorc. Acum sunt blocat în aeroport şi vor ca dimineaţă să mă trimit cu un avion în Germania. Mi-au luat paşaportul şi vor să mă trimită în primul avion către Germania. Am încercat să contactez ambasada, dar abia dimineaţă o să pot lua legătura cu reprezentanţii ambasadei“.