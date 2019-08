Ce e bun şi ce e rău în taxa pe poluare propusă de Firea. Controversele din proiect

Primăria precizează, într-un comunicat remis joi, că sunt necesare măsuri concrete de îmbunătăţire a calităţii aerului, pentru că Bucureştiul este pe locul şase în topul celor mai poluate oraşe din Europa.

"În ceea ce priveşte informaţiile false diseminate în mediul public de reprezentanţi ai unor partide politice care nu înţeleg sau ignoră în mod deliberat beneficiile proiectului prezentat de primarul general, Gabriela Firea, prin care se propune instituirea unei viniete electronice pentru circulaţia rutieră pe drumurile publice din Bucureşti, pentru categoriile de autoturisme care au un grad ridicat de poluare, Primăria Capitalei precizează: având în vedere că Bucureştiul este pe locul şase în topul celor mai poluate oraşe din Europa, sunt necesare măsuri concrete de îmbunătăţire a calităţii aerului. În România, Bucureştiul ocupă locul patru în topul celor mai poluate oraşe, după Iaşi, Cluj-Napoca şi Braşov, iar centrul Capitalei, conform măsurătorilor, reprezintă 'o zonă de vârf' atât a congestiei rutiere, cât şi a poluării generate de autovehicule. Reamintim faptul că unul dintre principalele motive pentru care se înregistrează valori record de poluare este traficul rutier dens, cauzat de utilizarea pe scară largă a autovehiculelor proprii", menţionează PMB într-un comunicat de presă.

Primăria Capitalei aminteşte că, aşa cum s-a anunţat public, proiectul se va afla în consultare publică 45 de zile, termen în care toţi cetăţenii interesaţi pot transmite propuneri de modificare/completare. "Astfel, afirmaţiile de tip 'această măsură nu a fost consultată cu bucureştenii, ci li se impune într-un mod dictatorial' nu demonstrează altceva decât necunoaşterea sau ignorarea deliberată a subiectului. În concluzie, politizarea nejustificată a unor măsuri administrative destinate să îmbunătăţească semnificativ calitatea vieţii bucureştenilor nu reprezintă altceva decât ignorarea intereselor cetăţenilor, pentru că un partid politic interesat cu adevărat de binele unui oraş propune soluţii, oferă variante sau completări constructive, colaborează cu specialişti, indiferent de culoarea lor politică, astfel încât rezultatul final să fie cu adevărat benefic pentru oameni", se afirmă în comunicat.

Propunerea reprezintă o schimbare a modului în care este abordată problema traficului

Alin Tănase, coordonator de campanii la Greenpeace România, a declarat că proiectul privind vinieta în Capitală şi interzicerea maşinilor sub Euro 3 în Centru este binevenit şi consideră că va duce la îmbunătăţirea calităţii aerului.

„Este bine să nu mai laşi maşinile vechi şi poluante în centrul oraşului, asta ajută la îmbunătăţirea calităţii aerului. Ne ajută pe toţi, de la pieton la biciclist. Bineînţeles, când pedalezi respiri aer poluat, şi fără aceste maşini va fi un aer de o calitate mai bună. Cu cât sunt mai puţine maşini în oraş, cu atât mai bine. Este o măsură de care toţi avem nevoie. Dar sunt şi alte măsuri care trebuie luate, precum sute de kilometri de piste de biciclete sau perdele de protecţie. Părţile controversate din proiect sunt cele care vorbesc de maşinile care nu sunt de Ilfov şi din Bucureşti şi care sunt totuşi de la Euro 3 în sus, şi dacă vor să intre în centrul oraşului trebuie să plătească o taxă. În afară de asta, eu îl văd ca pe un proiect care ajută la îmbunătăţirea calităţii aerului”, a declarat acesta pentru Mediafax.

„Propunerea dubioasă a Gabrielei Firea serveşte să ilustreze un shift istoric al dezbaterii publice: pentru prima dată şoferii sunt daţi jos de pe piedestal şi gândiţi nu doar că beneficiari ai soluţiei ci şi că parte a problemei. Pe vremea lui Băsescu, să zicem, ar fi fost consens că principala prioritate e fluidizarea taficului motorizat şi că orice intarziere se rezolva prin mai mult ciment. Not any more. Mai mult, există cel puţîn doi politicieni care în mod explicit privesc problema dincolo de paradigmă cement-first. Ana Ciceala (USR 3) are că principal selling point construcţia de.... păduri urbane. Ciprian Ciucu a spus şi el explicit în câteva rânduri că restricţii pe traficul auto pot fi necesare. Ceea ce e bine”, a scris pe Facebook Andrei Tiuţ, comentator politic.

Vinieta de acces în Bucureşti este discriminatorie, nelegală

În mod aproape unanim, ideea unei taxe pentru intrarea în Bucureşti pentru şoferii care nu sunt din Capitală sau sectorul Ilfov a fost catalogată de proastă inspiraţie şi nelegală.

„Vinieta de acces în Bucureşti, în condiţiile prezentate de Primăria Capitalei, este discriminatorie, deci nelegală, pentru că nu se fundamentează pe criteriul taxării gradului de poluare a unui autovehicul sau pe interzicerea, taxarea accesului în zonele centrale poluate şi aglomerate, ci pe criteriul judeţului în care a fost înmatriculat autovehiculul, criteriul nerelevant din punctul de vedere a scopului legitim urmărit: al micşorării poluării din Capitală. Recomand Direcţiei juridice din Primăria Capitalei speţele legate de taxa de barieră de la Mamaia, respectiv taxa de acces Sinaia”, a explicat preşedintele CNCD, Asztalos Csaba.

„O idee aplicată în alte oraşe, dar care riscă să fie transformată în dezastru de Gabriela Firea. Şi explic de ce. În mod normal, astfel de decizii se iau după o analiză atentă a cifrelor. Nu am auzit de la actualul primar date precise despre câte astfel de maşini circulă zilnic în Bucureşti, care este suma totală pe care speră să o obţină la bugetul local şi cu cât va scădea poluarea din Capitală în urma introducerii acestei măsuri. Nu am auzit nici de facilităţile de transport vor fi oferite celor care, descurajaţi de vinietă, vor dori totuşi să meargă cu transportul în comun. Unde să-şi lase maşinile, ce noduri de transport vor avea la dispoziţie sau ce variante ocolitoare”, a reacţionat şi Roxana Wring, liderul USR Bucureşti.

Măsura a fost salutată de Radu Carp, profesor la Facultatea de Ştiinţe Politice a UB. „Instituirea unei taxe pentru autovehiculele care nu sunt înmatriculate în Bucuresti şi judeţul Ilfov este foarte corectă. A nu se face nicio paralelă cu taxa de intrare în staţiunea Mamaia care împiedica libera circulaţie fără un scop rezonabil. Scopul măsurii anunţate este evident: protecţia mediului. Banii obţinuţi din această taxă ar trebui să aibă o destinaţie precisă, respectiv măsuri de ecologizare a unor zone din Bucureşti.

Celor care pun la îndoială conformitatea cu Constituţia a acestor măsuri, le dau un sfat: să încerce să nu plătească taxa de oraş atunci când plătesc cazarea la orice unitate turistică în Europa şi vor vedea consecinţele”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Într-o analiză a publicaţiei România Curată , se subliniază faptul că această măsură propusă de administraţia Firea nu vine la pachet cu măsurile din Planul Urbanistic şi că există posibilitatea serioasă să fie discriminatorie. „Mixul de măsuri hard (de infrastructuri) şi măsuri soft (restrictive) este esenţial în planificarea mobilităţii urbane. Dacă deschideţi Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Bucureşti, aplicat mai deloc de administraţia condusă de Firea, veţi observa că există propuse şi zonele cu trafic limitat sau zone cu taxă de congestie, însă doar „pe măsură ce se dezvoltă alternativele automobilităţii în zona centrală şi se creează astfel premize favorabile” (pag. 692). Corelativ, sunt trecute în revistă potenţialele locaţii ale unor puncte intermodale cu parcări de transfer pentru maşini şi biciclete+ PT+ staƫii de taxi etc. pentru schimbarea structurii modale în interiorul nucleului central. De altfel, tot PMUD ne arată că o taxă de congestie ar putea avea un impact de câteva procente asupra mediului, de maximum 8%”, se arată în sursa citată.

La rândul lui, analistul Sorin Ioniţă, într-o analiză dură a măsurilor propuse de Gabriela Firea, susţine că ele sunt nelegale şi prost concepute. „Marea problemă o constituie însă şmecheria electoralistă şi neconstituţională: Firea vrea impozitare, dar nu pe alegătorii ei şi ai lui bărbată-so, de unde excepţia pentru maşinile de Bucureşti şi Ilfov (inclusiv taximetrele respective, fireşte, prietenii ştiu de ce). Cum ar veni “taxare fără reprezentare”, adică cel mai prost aranjament posibil. Exact ce au vrut să facă Mazăre la Mamaia, alţii la Giurgiu etc, şi au fost blocaţi în justiţie. Dacă le-am permite, e clar că s-ar declanşa imediat întrecerea socialistă între cele 3200 de primării ale României, cine pune taxa mai mare. Consiliile locale ar aproba în aplauze, că ar fi cu scutire pentru localnicii votanţi. Şi cum puţine comune şi orăşele ale României au centuri ocolitoare, ne-am trezi ca în evul mediu, cu bariere şi încasator la fiecare intrare şi ieşire din burguri. Ori am opri la benzinării tot la 30-40km ca să cumpărăm câte un smoc de vignete locale pentru porţiunea de drum care urmează. Absurd, evident, dar dacă permiţi asta Bucureştiului, pe ce bază s-o interzici altora? Asta e hiba cea mai mare a planului Firea-Pandele, pe lângă alte multe sincope practice care ar apărea în implementare”, scrie acesta pe pagina Contributors.ro.

