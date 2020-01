Când va fi finalizată reabilitarea podului Grant

„Reabilitarea Podului Grant, absolut necesară, se va finaliza în primăvară. S-a lucrat intens în toată această perioadă. Având în vedere pericolul reieşit din toate expertizele, am început lucrările la două dintre cele mai importante dar şi afectate pasaje: Străuleşti - deja finalizat într-un an şi Podul Grant, care are termen de finalizare peste câteva luni. Aici se lucrează în două etape: Crângaşi către Turda şi Turda către Crângaşi. La etapa 1 s-au făcut lucrări de reparaţii ale elementelor din beton, frezarea straturilor de asfalt, s-a pus hidroizolaţie, s-a demontat calea veche de rulare a tramvaiului, au fost achiziţionate şi montate traverse noi, s-a montat calea de rulare a tramvaiului, s-au aşternut mixturile asfaltice, s-au achiziţionat noi rosturi de dilataţie şi parapeţi şi de asemenea s-au consolidat pilonii aferenţi pasajului. Contractul de proiectare şi execuţie este semnat între Administraţia străzilor şi Compania municipală străzi poduri şi pasaje”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Ea a precizat că Primăria Capitalei a expertizat şi a întocmit documentaţiile tehnice pentru toate podurile şi pasajele pe care le deţine ori le administrează, deoarece majoritatea sunt construite în urmă cu 30, 40 de ani şi nu au fost niciodată consolidate sau reabilitate, ci doar cosmetizate.