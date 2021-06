Când va fi deschisă parcarea subterană din Sectorul 3. Robert Negoiţă: „Este gata de jumătate de an”

Robert Negoiţă, primarul sectorului 3, spune că parcarea de sub bulevardul Decebal este gata, toate sistemele funcţionând optim. Motivul întârzierii? „ A fost o sincopă cu diferenţa între avizul de la ISU şi solicitările dumnealor la recepţie. Proiectul care a fost avizat de ISU la autorizare n-a mai fost acceptat ca valabil la recepţie”, a afirmat Negoiţă. Acesta a adăugat că toate costurile pentru timpul în care parcarea nu a funcţionat au fost suportate de primăria sectorului. „Costurile n-au fost foarte mari în bani, ci în timp. A trebuit să desfacem toată tubulatura de ventilaţie şi de desfumare. Nu-i deloc o joacă. Discutăm acolo de zeci de mii de metri pătraţi care au venit în consecinţă cu alte modificări. Modifici secţiunea, pentru că trebuie să-i pui îmbrăcătura, trebuie să modifici ventilatoare şi toate cele, trebuie să comanzi, a mai fost şi pandemia.

Dar ea este gata. Am speranţe ca săptămâna asta sau săptămâna viitoare să avem avizele tuturor instituţiilor care trebuie să avizeze”, a mai spus primarul.





Parcarea subterană din Sectorul 3 are două etaje. Subsolul 2 va fi dedicată parcării de reşedinţă, iar 1, parcare pentru cei interesaţi. „ La subsolul 1 parcarea va costa 5 lei pe oră, 20 lei pe zi şi 200 de lei pe lună – 1.400 de lei pe an”, a spus Negoiţă, care a adăugat că suma totală pentru construcţia parcării a fost de 90 de milioane de lei, la care s-au adăugat alte 7-8 milioane de lei pentru modificarea reţelelor care erau vechi. Şi partea pietonală a fost refăcută integral - un alt cost, de 3-4 milioane de euro.





„Nu există ceva mai bun decât parcare sub bulevard. Nu afectează alte zone, spaţii. Dacă am face o parcare subterană în afara zonei carosabile, afectează spaţiul verde. Nu-mi plac parcările supraterane în oraş. Dă un aspect industrial oraşului, aglomerează peste măsură. Nu gândim cu toţii la fel, n-avem toţi aceleaşi gusturi. Din punctul meu de vedere am demonstrat că poate fi făcută o parcare ieftin, subteran. Oricum, toate utilităţile de sub Decebal erau foarte vechi”, a mai spus Negoiţă, la emisiunea „În faţa ta”.