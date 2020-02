Bogdan Stanoevici, directorul Circului Metropolitan Bucureşti, a fost demis la câteva zile după ce şi-a anunţat candidatura la Primăria Capitalei

Potrivit comunicatului remis de biroul de presă al Primăriei Municipiului Bucureşti, „începând cu data de 3 februarie, domnului Bogdan Stanoevici i-a încetat contractul de management la Circul Metropolitan Bucureşti, acesta aflându-se în preaviz de 15 zile. După această perioadă, Primarul General va numi o noua conducere interimară, până la organizarea concursului de management“.

În acelaşi document se menţionează că măsura a fost luată „în baza unei misiuni de control efectuate de Corpul de Control al Primarului General, din care rezultă un management defectuos la nivelul instituţiei conduse de Bogdan Stanoevici, atât în calitate de angajator, cât şi în calitate de ordonator terţiar de credite“.

„Conform raportului, «în decursul anilor 2017 – 2018, au fost achiziţionate trei producţii artistice din străinătate în valoare totală de 595.000 euro, care au adus încasări totale de doar 52.000 euro, deşi managerul are ca atribuţie principală 'urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii programate şi găsirea de soluţii pentru creşterea acestora'».



Din analiza modului în care au fost încheiate aceste contracte s-au constatat mai multe deficienţe, dintre care amintim:



- nu a fost prezentată modalitatea prin care s-a ajuns să fie ales producătorul extern;

- contractele externe sunt semnate doar de managerul instituţiei şi nu prezintă viza de control financiar preventiv propriu şi nici viza de legalitate juridică.



Desi existau posturi vacante în organigrama Circului Metropolitan Bucureşti, managerul a preferat să lucreze pe contracte de colaborare: la nivelul anului 2018 au fost încheiate "contracte de colaborare, atât cu colaboratorii externi cât şi cu proprii angajaţi: 1.138 contracte de colaborare încheiate în baza Legii nr. 8/1996 şi în baza Codului Civil pentru care s-a achitat suma de 5.786.668 lei, la un nivel al veniturilor nete încasate de numai 3.032.612 lei".



În concluzie, s-a constatat o folosire "ineficientă şi neeficace a fondurilor publice fără a exista o corelaţie cu respectarea principiilor necesităţii, oportunităţii, legalităţii şi regularităţii, conform legii".



Precizăm că misiunea Corpului de Control al Primarului General, demarată în luna noiembrie a anului trecut, nu are implicaţii politice, nu are nicio legatură cu candidatura domnului Bogdan Stanoevici la alegerile prezidenţiale sau/şi locale, aceste acţiuni desfăşurându-se constant, la toate instituţiile din subordinea Primăriei Capitalei, conform legii", se mai arată în comunicat.

Partidul ADER, condus de fostul membru PSD Neculai Onţanu, şi-a lansat sâmbătă, 25 ianuarie 2020, candidatul pentru Primăria Capitalei, fiind vorba despre directorul Circului Metropolitan Bucureşti, Bogdan Stanoevici, fost ministru şi secretar de stat.

„Eu mi-am anunţat candidatura la Primăria Sectorului 2 al Capitalei din partea partidului ADER acum o săptămână, iar astăzi am decis să anunţăm candidatul în cursa pentru scaunul de edil-şef al Capitalei, în persoana domnului Bogdan Stanoevici", a declarat Neculai Onţanu la conferinţă organizată sâmbătă de Organizaţia ADER Bucureşti.