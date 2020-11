Aurelian Bădulescu, după fotografia trucată cu Iohannis în chip de Hitler: Demisionez din funcţia de preşedinte interimar al PSD Sector 3. Regret profund acea postare impulsivă

El precizează că Iohannis şi Orban au distrus România, în mai puţin de un an, însă adaugă că regretă distribuirea acelei poze modificate a şefului statului pentru a-l face să semene cu Hitler, pe reţelele de socializare.

„În mai puţin de un an de zile, Iohannis şi Orban au distrus România. Au eşuat complet atât în gestionarea pandemiei, cât şi pe plan economic. Nu au testat populaţia, nu au avut o comunicare onestă cu cetăţenii, au sacrificat viitorul a milioane de copii prin închiderea şcolilor, şi-au bătut joc de producătorii români prin închiderea pieţelor, au distrus firmele româneşti şi au tratat cu indiferenţă atât populaţia activă, cât şi pensionarii. Au dus România în afara Europei prin haosul total provocat de măsurile ilogice şi lipsite de orice fundamentare ştiinţifică”, a scris Aurelian Bădulescu luni pe Facebook.

El mai spune că a acţionat impulsiv şi mânat de furie pentru felul în care liberalii au înţeles să conducă România.

„Indiferent că le place sau nu, acesta este adevărul. Cum la fel de adevărat este faptul că şi eu am greşit. Am acţionat impulsiv şi mânat de furia pentru modul în care aceşti oameni au înţeles să conducă această ţară. Şi eu, la fel ca milioane de români, vedem cum aceşti oameni sacrifică o ţară întreagă pentru funcţiile şi privilegiile lor. Acest lucru nu este corect. Dar asta nu justifică nicicum acea poză pe care am postat-o pe reţelele sociale. Regret profund această postare impulsivă şi îmi cer scuze tuturor celor pe care i-am lezat prin acest gest, deşi nu am intenţionat nicio clipă acest lucru”, a completat Bădulescu.

Acesta a adăugat că acţiunea sa nu a implicat partidul din care face parte şi îşi asumă greşeala făcută, precizând că demisioneze de la şefia filialei PSD Sector 3.

„Sub nicio formă, acţiunea mea nu a implicat partidul din care fac parte. Îmi asum greşeala şi demisionez din funcţia de preşedinte interimar al Organizaţiei PSD Sector 3. Rămân în continuare un social-democrat convins şi voi lupta alături de toţi colegii mei pentru a câştiga alegerile din 6 decembrie. Fac un apel către fiecare român, care a avut de suferit ca urmare a incompetenţei şi cinismului PNL , să vină la vot. Doar la urne putem să facem România bine!”, a concluzionat Bădulescu.

Într-o postare pe Facebook, Bădulescu face referire la iohannism – acea doctrină de distrugere a identităţii naţionale şi de renaştere a internaţionalismului marxist” şi publică o fotografie modificată a preşedintelui Iohannis pentru a-l face să semene cu Hitler.

De asemenea, PNL Bucureşti a transmis, duminică, o scrisoare deschisă liderului PSD, Marcel Ciolacu, în care afirmă că PSD ”nu mai are dreptul moral de a conduce România”. ”Sunteţi la fel de corupţi, aroganţi şi mincinoşi”, susţin liberalii care-i transmis lui Marcel Ciolacu că nu iubeşte decât clientela de partid.

PNL a cerut excluderea din PSD a fostului viceprimar al Capitalei Aurelian Bădulescu, acuzându-l de atacuri asupra preşedintelui Klaus Iohannis.