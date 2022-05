Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti renunţă la colaborarea cu Primăria Capitalei şi solicită demisia actualei conduceri a administraţiei parcului

"Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti renunţă la colaborarea cu Primaria Municipiului Bucuresti şi solicită demisia actualei conduceri a Administraţiei Parcului Natural Văcăreşti. Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti nu doreşte să gireze modul de lucru incompetent şi haotic al Administraţiei Parcul Natural Văcăreşti (instituţie aflată în subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti) şi trage un semnal de alarmă: la şase luni de la preluarea administraţiei, Primăria Municipiului Bucureşti, prin structura de administrare înfiinţată, riscă să afectez integritatea parcului şi să compromită munca depusă la parc în ultimii zece ani", precizează asociaţia.





Motivele pentru care Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti afirmă că a luat această decizie sunt următoarele:





- Administraţia Parcul Natural Văcăreşti demolează infrastructura de vizitare a parcului (potrivit notificărilor primite), apreciată de zecile de mii de vizitatori. Asociaţia PNV s-a angajat în mod oficial să suporte costurile reparaţiilor acestora dacă expertiza tehnică o va cere. Administraţia nu a comunicat nimic în acest sens.





- Parcul nu are pază corespunzătoare şi incendiile de vegetaţie afectează parcul în continuare. În ultimele două luni au avut loc 6 incendii Pe 5 aprilie au ars 15 hectare din cele 183 ale Parcului, şi nu 1,5 hectare cum a menţionat în mai multe rânduri conducerea Administraţiei.

- Administraţia Parcului nu comunică public şi transparent planurile pentru administrarea parcului. De exemplu, nu se cunoaşte scopul prezenţei utilajelor de foraj aflate în ultimele zile în parc. Prezenţa acestora a fost semnalată de vecinii parcului, care au trimis fotografii.





- Administraţia Parcului a comandat mai multe contracte pentru studii, cercetări şi lucrări în parc, însă acestea nu sunt publice şi nu se cunosc conţinutul şi bugetele acestora. Totodată, a refuzat constant să folosească studiile şi datele obţinute de Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti în 10 ani de activitate (cercetare şi monitorizare a biodiversităţii, monitorizare a vizitatorilor, ridicări topografice, foraje hidrologice, regulament, măsuri de conservare etc.) preferând să contracteze unele noi, din bani publici, pentru aceleaşi cercetări. Lista cu tot ceea ce Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti a pus la dispoziţia Administraţiei Parcului poate fi consultată în fişierele ataşate. Toate acestea au fost realizate exclusiv cu finanţare privată.





- Administraţia Parcului s-a opus plantării de arbori pe limita exterioară a parcului, în apropierea arterelor rutiere, cu rol ştiinţific, de protecţie şi de reducere a poluării. Asociaţia PNV a plantat şi îngrijit în ultimii ani arbori care vor constitui o perdea forestieră în jurul parcului.

- Asociaţia PNV este exclusă constant din planurile de administrare ale parcului deşi anul trecut, prin semnătura Primarului General, i se recunoştea oficial dreptul de co-administrator în viitoarea structură de management.





“În ultimul an, am tot încercat pe toate căile posibile şi am sperat că parteneriatul dintre asociaţia noastră şi Primăria Municipiului Bucureşti va fi unul benefic parcului şi bucureştenilor. Din păcate, am ajuns acum ca Administraţia Parcului Natural Văcăreşti nu numai să refuze parteneriatul oferit de noi, dar şi să respingă şi să împiedice sistematic propunerile de proiecte venite din partea noastră”, susţine Florin Stoican - preşedinte Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti





În 2021, la iniţiativa Asociaţiei Parcul Natural Văcăreşti a fost semnat un acord cu Primăria Municipiului Bucureşti pentru administrarea în parteneriat a parcului. În baza acestui acord, Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti a pregătit toată documentaţia pentru obţinerea administrării. Mulţumită acestei documentaţii, Parcul a fost dat în administrare Primăriei Capitalei, urmând ca Asociaţia şi Primăria să conlucreze pentru buna lui administrare în baza unui parteneriat. De la preluarea administraţiei parcului de către PMB, Asociaţia PNV afirmă că a fost exclusă constant iar rolul ei minimalizat permanent.





"Asociaţia are dreptul moral de a-şi apăra munca de 10 ani si realizările, apreciate în toată lumea, în faţa campaniei de desconsiderare, minimizare şi eliminare dusă de actuala administraţie a parcului şi consideră că este nevoie de o conducere competentă, onestă, comunicativă şi transparentă a administraţiei parcului. Ca atare, solicită demisia actualei conduceri a Administraţiei Parcului şi reluarea dialogului pentru colaborare în beneficiul parcului şi al bucureştenilor. În perioada următoare, Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti îşi va continua activităţile în parc şi va supraveghea îndeaproape activitatea Administraţiei Parcului, precum şi îndeplinirea obligaţiilor legale care-i revin în calitate de administrator. Asociaţia va informa publicul în mod constant în legătură cu toate solicitările şi sesizările trimise Administraţiei Parcul Natural Văcăreşti", transmit reprezentanţii asociaţiei.





Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti a luat fiinţă în anul 2014 cu scopul înfiinţării şi administrării Parcului Natural Văcăreşti, primul parc natural urban din România şi cel mai mare spaţiu verde compact din Bucureşti.





Asociaţia desfăşoară proiecte de informare şi educaţie pentru mediu, acţiuni de monitorizare şi conservare a biodiversităţii şi facilitează accesul publicului la natura urbană prin amenajarea şi întreţinerea infrastructurii de vizitare a parcului.





Viziunea asociaţiei este ca Parcul Natural Văcăreşti să devină model de management al naturii în mediul urban. În anul 2021, pornind de la modelul Parcului Natural Văcăreşti, Asociaţia a iniţiat proiectul de constituire a reţelei naţionale de arii naturale urbane protejat