Apel umanitar pentru salvarea unei fetiţe diagnosticate cu cancer la vârsta de 3 ani. „Vă rugăm din suflet să participaţi cu orice sumă!“

„Anastasia are 3 ani si 3 luni. Cancerul i-a acoperit toată emisfera stângă a creierului, dar ea e puternică şi curajoasă. A trecut cu bine printr-o operaţie cu riscuri mari şi şanse aproape inexistente, iar acum are nevoie urgentă de contribuţia ta. Anastasia are şansa să se vindece - medicii din Israel au confirmat! Vă rugăm din suflet să participaţi cu orice sumă şi să distribuiţi către prieteni. Chiar dacă diagnosticul crunt, cumplit, ne-a cutremurat, dorinţa de viaţă şi tăria Anastasiei ne arată câtă putere stă într-un om mic şi ne dau încredere să sperăm. Orice sumă contează enorm! Îţi mulţumim din suflet!

Puteţi face donaţii şi în contul deschis în lei RO74BTRL04601201967888XX deschis la Banca Transilvania, pe numele Daniel Hancianu, tatăl Anastasiei“, acesta era mesajul postat pe pagina de Facebook dedicată strângerii de fonduri.

Daniel Hancianu, tatăl Anastasiei, spune că este recunoscător tutoror care au donat şi nu se aştepta ca suma de 100.000 de euro, cât costă tratamentul Anastasiei în Israel, să se adune atât de repede. Le-a mulţumit pe Facebook donatorilor:

„Dacă acum o săptămână totul părea negru, cenuşiu şi fără prea multe speranţe, astăzi soarele a răsărit din nou, datorită vouă, oamenilor cu suflet mare. Atunci când simţi umărul cuiva, îţi cresc aripi, îţi este mult mai uşor să treci peste greutăţile şi încercările vieţii. Fără voi nu am fi reuşit atât de multe lucruri într-un timp atât de scurt. Vă mulţumesc pentru atenţie, implicare şi dăruire. Un zâmbet sincer şi cald de la Anastasia! Sunteţi minunaţi!!!“.

Acesta ne-a povestit că fetiţa a început să se simtă rău după Crăciun şi în primele zile ale anului 2019 au aflat diagnosticul crunt. A urmat o operaţie pentru îndepărtarea tumorii. S-a făcut o biopsie în România. Au repetat biopsia la un spital din Israel, iar medicii de acolo le-au spus că ar fi şanse reale de vindecare şi că tratamentul va dura un an şi va costa 100.000 de euro.

Cei care vor să dea o mână de ajutor pot să doneze în contul RO74BTRL04601201967888XX.

