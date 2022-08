Ambasadorul britanic: Natura, darul României pentru Europa; bucureştenii ar trebui să vorbească cu mândrie despre Văcăreşti

Într-un interviu acordat Asociaţiei Parcul Natural Văcăreşti, Noble a afirmat că nu se vorbeşte atât de des pe cât ar trebui despre această zonă.



"A fost o surpriză, pentru că am auzit în trecut despre Văcăreşti, dar nu m-am aşteptat la ceva atât de dezvoltat şi atât de sălbatic, chiar în centrul oraşului. Deci, a fost o surpriză mare, o surpriză plăcută. Dacă ignori digul, pare la fel de sălbatic ca anumite părţi ale Deltei Dunării. Am fost impresionat de numărul mare de specii care trăiesc în Văcăreşti şi chiar dacă am ajuns la o oră nepotrivită pentru a le vedea pe cele mai multe, tot am întâlnit fluturi şi un număr impresionant de păsări. (...) Mi se pare că ar trebui să fie ca un fel de insignă. Bucureştenii ar trebui să vorbească cu mândrie despre Văcăreşti, dat fiind că este un succes ecologic", a spus Andrew Noble.



Potrivit acestuia, România are o biodiversitate "fabuloasă", iar natura reprezintă "darul" său pentru Europa.



"România are o biodiversitate fabuloasă, fie că vorbim despre urşi, lupi sau râşi. Nu ştiu câţi europeni au ocazia să se plimbe pe pajişti cu flori aşa cum puteţi face în România sau să vadă un număr atât de mare de fluturi. În orice caz, mult mai mulţi decât în Marea Britanie. Sfatul meu e să iubiţi natura pe care o are România. Fiţi mândri de ea şi alocaţi-i resursele de care are nevoie, pentru a fi accesibilă cât mai multor oameni, dar, în acelaşi timp, pentru a fi protejată. Natura este, dacă vreţi, darul României pentru Europa", a precizat Andrew Noble.



El a subliniat că prezenţa naturii în oraşe înseamnă o calitate mai bună a aerului şi a apei şi, implicit, mai multă sănătate pentru locuitori.



"E deja acceptat că, dacă reuşim să readucem natura sălbatică în oraşe, atunci oraşele sunt mai sănătoase şi pentru locuitorii lor. Vorbim despre calitatea apei, calitatea aerului. Natura sălbatică în oraşe are rolul canarului pe care minerii îl luau în subteran. Când canarul cădea de pe leagănul lui, minerii ştiau că trebuie să iasă cât mai repede din mină, din cauza gazelor toxice. Cam acelaşi lucru îl face acum natura din zonele urbane. Dacă protejăm speciile din aceste zone şi le creştem numărul, facem ceva bun şi pentru oameni", a evidenţiat ambasadorul britanic.



În opinia sa, Bucureştiul este un oraş "destul de verde". Noble a remarcat şi o conexiune emoţională profundă a românilor cu natura.



"Avem nevoie de frumuseţe şi de natură şi în locurile în care trăiesc oamenii. Aşadar, şi oamenii care locuiesc în oraşe au dreptul la cele mai bune condiţii de viaţă. Bucureştiul e un oraş destul de verde. Chiar şi în zonele cele mai aglomerate sunt destui arbori. În multe oraşe britanice, în zonele cele mai dens populate, nu prea mai găseşti aşa ceva. Şi cred că, de multe ori, românii nu îşi dau seama că încă stau destul de bine din acest punct de vedere. Mi se pare extraordinar ataşamentul românilor pentru arbori, de exemplu, pentru tei, cum e şi teiul lui Eminescu. Cred că britanicii nu au această conexiune emoţională profundă cu natura. Apropo, în Parcul Herăstrău trăiesc arici, care au dispărut din majoritatea parcurilor londoneze, în urmă cu mulţi ani", a completat ambasadorul.



Parcul Văcăreşti constituie un rezervor de biodiversitate şi are un important rol educaţional, a menţionat el, adăugând că, dintr-un anumit punct de vedere, acesta reprezintă un model pentru multe oraşe europene.



"Dintr-un anumit punct de vedere, cred că Văcăreştiul reprezintă un model pentru multe oraşe europene. Problema Londrei este că e un oraş imens, cu zone cu o densitate uriaşă a populaţiei şi în parcurile din centru sunt foarte puţine animale. De fapt, sunt nişte foste grădini. În schimb, se fac eforturi importante pentru resălbăticirea naturii în Regent's Park şi sunt vizate habitate pentru fluturi, amfibieni, păsări şi mamifere. Mai sunt şi parcurile istorice, cum e Richmond Park, care e faimos pentru o turmă de cerbi. (...) Mi se pare că Văcăreştiul nu e chiar atât de vizitat şi asta îi păstrează sălbăticia, deşi mai mulţi oameni ar trebui să îl vadă, pentru că, pe lângă faptul că e un rezervor de biodiversitate, are un important rol educaţional", a mai afirmat Andrew Noble.