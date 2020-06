Accident cumplit în Capitală. Un şofer aproape a fost decapitat după ce s-a izbit violent de o autoutilitară plină cu lemne

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, se observă cum trei maşini aşteaptă culoarea verde a semaforului. La un moment dat, din spate apare o altă maşină care goneşte cu mult peste viteza legală şi fără nicio intenţie de frânare la semafor.

Impactul cu autoutilitara a fost atât de violent încât parbrizul şi airbag-urile au fost distruse complet de scândurile care depăşeau lungimea vehiculului. Bucăţile din lemn aproape că l-au decapitat pe şoferul care a provocat accidentul.

„A fost restricţionată circulaţia pe sensul de intrare în municipiul Bucureşti, iar în urma evenimentului rutier a rezultat rănirea gravă a bărbatului de 58 de ani care a fost transportat la spitalul Floreasca.”, a declarat Andra Arsintescu, de la Brigada Rutieră Bucureşti.

Bărbatul a fost internat la terapie intensivă cu traumatism cranian complex. Medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor de supravieţuire.

Şoferul autoutilitarei nu poate să-şi explice din ce motiv nu a frânat bărbatul: “Eram la volan, stateam la semafor. Aveam Audi negru in fata mea si, deodată, am auzit o bubuitura. A venit cu viteza foarte mare din spate. Peste 100, viteza foarte mare. N-am mai vazut nimic, am vazut alb”.

Procurorii i-au deschis dosar penal şoferului autoutilitarei şi verifică dacă lemnele erau transportate conform legii. Codul Rutier interzice transportul obiectelor mai lungi decât maşina, dar există şi câteva excepţii. De pildă, este permis acest lucru doar dacă şoferul are autorizaţie şi dacă a semnalizat corespunzator marfa.

În legătură cu cauza producerii accidentului, anchetatorii iau în calcul şi o defecţiune tehnică sau chiar o afecţiune medicală a şoferului.