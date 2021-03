A murit Alex Erlich, acrobatul de 26 de ani care a căzut de la 9 metri

Alex Elrich a căzut de la 9 metri, în timpul unei repetiţii. Totul se petrecea pe data de 5 februarie, zi în care începea lupta tânărului pentru supravieţuire. Alex avea doar 26 de ani şi se antrena pentru un număr spectaculos la Circul Metropolitan, „Roata Morţii'.

'Alex Erlich n-ai sa stii niciodata cit de rau imi pare… sa te primeasca Dumnezeu in lumina… Sa stralucesti si-n cer cum ai stralucit aici RIP. Unii oameni ard ca o flacara si trec asa, luminosi… in mare viteza, prin viata noastra. Cit sa raminem cu retina putin arsa si cu sufletul smuls… ca dupa explozie. Bine, si dupa? Cinic, dupa, the show must go on', a declarat Anca Florea, manager al Circului Metropolitan Bucureşti.

Alex Elrich părea să ăşi revină, iar medicii au decarat că depăşise pericolul După accident, o echipă de medici s-au deplasat la faţa locului, iar mai apoi băiatul a ajuns de urgenţă la Spitalul Floreasca unde a fost operat. În ziua aferentă un specialist susţinea că acesta este în afara oricărui pericol: Alex Erlich e acum în afara oricărui pericol. Nu vă pot furniza mai multe detalii, întrucât mama băiatului ne-a pus în vedere în mod expres faptul că nu doreşte mediatizarea publică a stării de sănătate a fiului ei', conform lui Adrian Daminescu, directorul interimar al Circului bucureştean.

Alex Elrich spunea că vocea iubitei l-a tras din Lumea de Dincolo Alex Erlich a mărturisit că simţea cum este tras în lumea de Dincolo şi că se afla între două lumi. Ceea ce l-a salvat, spune el, a fost strigătul iubitei sale şi alt acrobat.