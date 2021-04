Ţeavă de gaze găsită fisurată, chiar lângă Spitalul de copii „Grigore Alexandrescu“ din Capitală. Accesul în zonă, blocat

UPDATE: Din primele informaţii, un şofer ar fi lovit ţeava de gaze aflată pe strada Clopotarii Vechi, chiar lângă Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, conform Libertatea.ro.

„Nu am putut să mai ies. M-am speriat când am auzit ţeava. Nu am mai trecut prin aşa ceva”, le-a spus şoferul care a provocat incidentul, jurnaliştilor aflaţi la faţa locului. Bărbatul spune că nu ştie când va fi chemat la audieri.



Pompierii se asigură acum că nimeni nu este în pericol. Până acum, 16 persoane care locuiesc în blocul învecinat au fost evacuate, iar perimetrul a fost delimitat pentru ca nimeni să nu treacă prin zonă până la remedierea situaţiei, transmite Digi24.

Nu se ştie în ce condiţii a fost lovită ţeava de gaze, dar s-a constatat că există acolo o fisură. Compania care administrează conducta a oprit alimentarea cu gaze.

Poliţiştii de la Brigada Rutieră sunt în trafic pentru a-i redirecţiona pe şoferi.