Şofer urmărit în trafic de poliţişti, în Sectorul 3. Agenţii au tras focuri de avertisment

Poliţia Capitalei a anunţat, duminică, faptul că un echipaj de la Secţia 23 Poliţie i-a făcut semn unui şofer să oprească, pe o stradă din Sectorul 3, dar acesta şi-a continuat drumul, fiind urmărit de poliţişti.

„În timpul intervenţiei, la un moment dat, conducătorul autovehiculului a efectuat manevra de dat cu spatele şi a lovit autospeciala de poliţie, după care şi-a continuat deplasarea. De asemenea, au fost solicitate, în sprijin, mai multe echipaje de poliţie. Bărbatul a continuat să conducă în viteză pe drumurile publice, fără a avea o conduită preventivă, punându-i în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic, astfel că în cadrul urmăririi, după executarea somaţiilor legale, poliţiştii au folosit armamentul din dotare, executând focuri de armă. În urma folosirii armamentului din dotare, nu au rezultat victime”, a precizat sursa citată.

Ulterior, autovehiculul a fost oprit de poliţişti, şoferul fiind imobilizat şi dus la sediul secţiei, pentru verificări, pentru a se stabili motivul pentru care acesta nu a oprit la semnalul regulamentar al poliţiştilor.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare pozitivă, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

Cercetările sunt continuate de către Secţia 23 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, iar în ceea ce priveşte avarierea autospecialei de poliţie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere.