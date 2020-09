Ziua Vinului va avea loc în acest an fără manifestări publice

Potrivit directorului Oficiului Naţional al Viei şi Vinului (ONVV), Gheorghe Arpentin, după partea festivă a evenimentului, organizatorii vor veni cu îndemnul către oameni să meargă pe la vinării, să cumpere vinul preferat şi să sărbătorească Ziua Vinului cu oamenii dragi. Va fi organizat şi un webinar pentru jurnaliştii care scriu despre vin. În centrul Capitalei va fi organizată o expoziţie a etichetelor pentru sticlele de vin. La TV şi în online vor fi difuzate programe şi emisiuni speciale, dedicate tradiţiilor milenare în vinificaţie, iar vinăriile din ţară îşi aşteaptă oaspeţii cu multe surprize.



Chiar din 22 septembrie, încep pregătirile pentru ediţia jubiliară a XX-a a Zilei Vinului, care va avea loc în octombrie anul viitor, spune directorul ONVV. Gheorghe Arpentin a mai spus că recolta mică de struguri din acest an nu e o problemă, pentru că există rezerve, se va face faţă cererii. Preţurile strugurilor au tendinţa de creştere pentru că se atestă o cerere mare faţă de strugurii de bună calitate.



Secretarul de stat la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, Mihail Machidon, a remarcat că Ziua Vinului este o zi destinată savurării vinului, dar şi promovării acestuia pe piaţa externă. Oficialul regretă că în capitală nu vor avea loc evenimente în masă, dar are încrederea că mesajul de popularizare a vinului va persista.



Ruxanda Lipcan, reprezentantă a sectorului vinicol, a remarcat că Ziua Vinului este un prilej pentru a interacţiona cu consumatorii de vin, de a le afla preferinţele. Este o ocazie de promovare a vinăriei şi vinurilor, de a permite oamenilor să cunoască mai despre munca celor care stau în spatele vinului. Cu prilejul sărbătorii, vinăria va oferi seturi de vin la un preţ avantajos. Se vor face reduceri de preţ şi în anumite reţele de supermarketuri, la anumite vinuri.



Organizatorii mai spun că la ediţia din acest an a Zilei Vinului va fi lansat un concurs pentru elaborarea stilului corporativ şi logoului Zilei Naţionale a Vinului. Concursul va dura până în primăvara anului 2021.